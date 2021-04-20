***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:07
***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QUAGR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QUAGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929389
BIST
10:141.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,72
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.384
En Düşük
1.376
10:148,1083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0200
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:149,7894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0504
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:14461,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,58
|Açılış
|: 461,02
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:14
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|7.497.524
|% 9,92
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|GEDIK
|20,50
|9.769.791
|% 7,39
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|PEKGY
|1,46
|33.179.863
|% -9,88
|
|SAYAS
|21,60
|1.191.198
|% -8,40
|
|MRGYO
|1,67
|802.715
|% -7,73
|
|YAPRK
|101,60
|604.874
|% -7,61
|
|ANELE
|5,08
|10.951.015
|% -7,47
|
|GARAN
|7,15
|217.182.136
|% 2,14
|
|PETKM
|6,57
|117.135.697
|% -0,61
|
|EREGL
|18,01
|106.624.723
|% -0,83
|
|SISE
|7,29
|73.228.680
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,38
|64.500.210
|% 1,37
|
|GARAN
|7,15
|217.182.136
|% 2,14
|
|PEKGY
|1,46
|33.179.863
|% -9,88
|
|YKBNK
|2,12
|46.764.361
|% 1,92
|
|TSKB
|1,30
|26.993.975
|% 0,78
|
|PETKM
|6,57
|117.135.697
|% -0,61
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1055
|8,1083
|% 0,25
|
|Euro
|9,7823
|9,7894
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,3264
|11,3832
|% 0,46
|
|Frank
|8,8339
|8,8871
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1564
|2,1672
|% 0,32
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,35
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,65
|67,65
|0,60
|