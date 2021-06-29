***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 11:06
***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QUAGR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QUAGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944728
BIST
13:521.358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,29
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
13:528,7109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
13:5210,3753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
13:52496,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,87
|Açılış
|: 496,00
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler13:52
|TKURU
|271,00
|2.875.581
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.119.007
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|392.794.355
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.374.284
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.197.228
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|144.375
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.409.433
|% -9,98
|
|ISBIR
|5.300,10
|1.144.817
|% -8,90
|
|MERIT
|16,31
|473.269
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,10
|387.957
|% -8,26
|
|THYAO
|13,36
|706.620.585
|% -3,61
|
|GARAN
|8,16
|584.162.393
|% -0,24
|
|KUTPO
|59,75
|392.794.355
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,91
|366.093.360
|% -1,55
|
|KOZAL
|115,00
|237.642.287
|% -1,46
|
|EKGYO
|1,91
|366.093.360
|% -1,55
|
|GARAN
|8,16
|584.162.393
|% -0,24
|
|TSKB
|1,25
|84.452.278
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,15
|134.114.300
|% -0,46
|
|THYAO
|13,36
|706.620.585
|% -3,61
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7078
|8,7109
|% 0,32
|
|Euro
|10,3664
|10,3753
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0362
|12,0966
|% 0,09
|
|Frank
|9,4248
|9,4816
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3177
|2,3293
|% 0,34
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-8,95
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.336
|-20,00
|
|Tam
|3.269
|3.353
|-21,30
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-10,31
|
|Çeyrek
|792
|811
|-5,15
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|-0,34
|