***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:42
***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QUAGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985785
BIST
17:371.796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -8,35
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:3711,4153
En Yüksek
|Değişim
|: -6,35%
|| -0,7746
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:3712,9853
En Yüksek
|Değişim
|: -6,18%
|| -0,8548
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:37654,95
En Yüksek
|Değişim
|: -7,47%
|| -52,84
|Açılış
|: 654,95
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:37
|PENTA
|359,70
|32.308.359
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.834.361
|% 9,98
|
|UNLU
|5,84
|33.147.863
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.180.130
|% 9,98
|
|OZRDN
|8,06
|8.717.106
|% 9,96
|
|DZGYO
|2,34
|84.712.507
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.497.655
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.887.893
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,83
|3.762.543.477
|% -0,42
|
|SISE
|12,87
|2.890.285.035
|% -3,09
|
|EREGL
|25,88
|2.322.695.991
|% 1,73
|
|KRDMD
|8,92
|1.833.322.604
|% -4,09
|
|THYAO
|19,09
|1.750.811.762
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,56
|1.608.432.312
|% 2,30
|
|GARAN
|11,83
|3.762.543.477
|% -0,42
|
|SISE
|12,87
|2.890.285.035
|% -3,09
|
|KRDMD
|8,92
|1.833.322.604
|% -4,09
|
|DOHOL
|2,74
|540.218.856
|% -1,44
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3804
|11,4153
|% -6,35
|
|Euro
|12,8992
|12,9853
|% -6,18
|
|Sterlin
|15,1750
|15,2511
|% -6,64
|
|Frank
|12,2932
|12,3673
|% -7,00
|
|Riyal
|3,0158
|3,0309
|% -6,91
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,83
|
|Altın Gr.
|657
|657
|-50,74
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,31
|-0,65
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,13
|
Seans Raporu
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