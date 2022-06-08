***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 10:29
***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QUAGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035646
BIST
11:592.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,98
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:5917,1458
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,3916
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1524
En Düşük
16,7519
11:5918,3737
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,4004
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3785
En Düşük
17,8912
11:591.018,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 20,88
|Açılış
|: 1.018,71
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,98
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:59
|EMKEL
|2,61
|25.218.938
|% 9,66
|
|FONET
|11,93
|32.834.932
|% 7,87
|
|MAGEN
|13,10
|34.227.809
|% 6,59
|
|TGSAS
|15,23
|40.731.312
|% 6,35
|
|AKSA
|63,80
|221.802.270
|% 6,24
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|RYGYO
|4,59
|50.171.171
|% -7,27
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RALYH
|11,99
|35.854.463
|% -6,69
|
|TETMT
|246,50
|12.526.120
|% -6,24
|
|THYAO
|49,40
|2.659.735.633
|% 1,94
|
|SISE
|23,26
|1.372.494.405
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,46
|1.004.097.221
|% 2,25
|
|EREGL
|35,24
|938.916.607
|% 1,56
|
|SASA
|44,42
|859.688.525
|% 2,16
|
|SEGYO
|1,28
|281.576.369
|% 5,79
|
|EKGYO
|2,86
|366.324.001
|% 0,70
|
|DOHOL
|4,21
|458.912.418
|% -0,94
|
|ODAS
|3,05
|296.613.543
|% 1,67
|
|YKBNK
|4,84
|407.054.222
|% -0,82
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1341
|17,1458
|% 2,34
|
|Euro
|18,3273
|18,3737
|% 2,23
|
|Sterlin
|21,4057
|21,5130
|% 1,79
|
|Frank
|17,4465
|17,5516
|% 1,69
|
|Riyal
|4,5569
|4,5798
|% 2,33
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-4,89
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|17,86
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,02
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,52
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:14FADE
Yüzde 6.06 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 870, 245 adet işlem
-
12:13ULUUN
Yüzde 6.21 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 549, 395 adet işlem
-
12:12FADE
Yüzde 6.06 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 833, 616 adet işlem
-
12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 75 artarak (% 0.37 ) 2, 945
-
12:11XU100
Endeks 2, 658 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 19, 196.00 milyon TL de