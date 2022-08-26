***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 17:34
***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QUAGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058609
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
18:051.018,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -9,35
|Açılış
|: 1.018,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.016,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,42
|825.489
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|VAKBN
|6,05
|904.112.898
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PETKM
|13,10
|3.328.526.658
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.013.897
|% -9,99
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|SANFM
|14,72
|71.754.355
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.139.642
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.524.920
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.590.078.203
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.888.586.659
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.429.226.622
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.540.702.576
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.780.262.855
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.888.586.659
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.434.958.979
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.429.226.622
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.590.078.203
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|949.948.813
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1749
|18,1926
|% 0,16
|
|Euro
|18,1712
|18,1875
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,3584
|21,4656
|% -0,37
|
|Frank
|18,8000
|18,9132
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8248
|4,8490
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-18,01
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-6,90
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.822
|6.888
|-43,00
|
|Yarım
|3.324
|3.368
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,07
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,17
|98,17
|-1,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL