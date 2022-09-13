***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 10:09
***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QUAGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062521
BIST
10:523.703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 53,37
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
10:5218,2459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0308
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2459
En Düşük
18,2119
10:5218,5168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0681
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5259
En Düşük
18,4317
10:521.011,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.011,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler10:52
|VKFYO
|7,38
|16.980.211
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|1.793.858
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|CMENT
|67,85
|884.289
|% 9,97
|
|VAKFN
|3,97
|57.147.501
|% 9,97
|
|ASUZU
|264,90
|31.522.305
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,49
|71.207.388
|% -7,55
|
|ZRGYO
|4,94
|50.049.100
|% -7,32
|
|TSPOR
|4,84
|50.028.477
|% -5,10
|
|AKBNK
|18,34
|2.786.977.629
|% 4,74
|
|ISCTR
|12,48
|2.366.177.298
|% -0,56
|
|THYAO
|76,55
|2.063.906.306
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,04
|2.038.752.930
|% 3,61
|
|ASELS
|33,52
|2.030.862.978
|% 3,97
|
|EKGYO
|5,41
|1.517.991.474
|% 1,12
|
|YKBNK
|10,04
|2.038.752.930
|% 3,61
|
|ISCTR
|12,48
|2.366.177.298
|% -0,56
|
|AKBNK
|18,34
|2.786.977.629
|% 4,74
|
|ADESE
|1,21
|112.929.305
|% 5,22
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2379
|18,2459
|% 0,17
|
|Euro
|18,5050
|18,5168
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,3077
|21,4145
|% 0,35
|
|Frank
|19,1125
|19,2277
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,04
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|0,56
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.798
|6.857
|1,00
|
|Yarım
|3.312
|3.351
|1,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|0,78
|
Seans Raporu
10:52
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11:06ADESE
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11:05XU030
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Yüzde 6.13 oranında artışla 22.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 521, 615 adet işlem