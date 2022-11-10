***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 10:13
***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QUAGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079114
BIST
10:284.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 33,30
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.404
En Düşük
4.364
10:2818,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
10:2818,6212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
10:281.021,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.021,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler10:28
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|MIATK
|98,10
|59.539.385
|% 9,98
|
|GLRYH
|5,19
|21.102.879
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,72
|19.818.982
|% 9,43
|
|IDGYO
|3,78
|3.444.350
|% 9,25
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|7.830.647
|% -9,96
|
|KNFRT
|13,60
|24.695.685
|% -8,97
|
|SKTAS
|3,73
|20.610.057
|% -8,13
|
|GOLTS
|122,00
|48.666.827
|% -7,85
|
|THYAO
|112,80
|1.065.345.599
|% 1,44
|
|ODAS
|10,06
|835.972.349
|% 2,76
|
|HEKTS
|37,90
|719.583.774
|% 5,04
|
|ASELS
|38,16
|659.213.243
|% 1,11
|
|ALARK
|79,25
|625.745.979
|% -0,81
|
|ODAS
|10,06
|835.972.349
|% 2,76
|
|EKGYO
|5,07
|192.358.355
|% 0,20
|
|SKBNK
|2,18
|78.177.078
|% 1,40
|
|PETKM
|14,34
|376.991.159
|% 1,41
|
|YKBNK
|9,43
|220.563.634
|% 1,73
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6025
|18,6090
|% 0,11
|
|Euro
|18,6135
|18,6212
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,1074
|21,2132
|% 0,43
|
|Frank
|18,8224
|18,9358
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9329
|4,9577
|% 0,17
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|1,13
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,42
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.815
|6.873
|13,00
|
|Yarım
|3.320
|3.360
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,62
|12,63
|0,07
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|-0,35
|