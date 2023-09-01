***QUAGR* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
01.09.2023 17:38
***QUAGR******EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [QUAGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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14.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Qua Granite) fon kullanıcısı olarak yer alacağı,
Emlak Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 19/04/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 31/08/2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190903
BIST
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18:058.056
En Düşük
|Değişim
|: 1,75%
|| 138,19
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
18:0526,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0219
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7355
En Düşük
26,6058
18:0528,8184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1484
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
18:051.664,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.664,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|59,40
|3.687.016.637
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|233.716.840
|% 10,00
|
|EUPWR
|218,90
|4.229.818.051
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|858.879.782
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.093.522.699
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.549.604.479
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|483.829.930
|% -9,95
|
|TDGYO
|10,74
|82.632.791
|% -8,98
|
|EMNIS
|57,00
|2.234.612
|% -8,29
|
|INVEO
|43,34
|288.310.854
|% -7,79
|
|THYAO
|254,00
|11.604.889.435
|% 3,67
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ASTOR
|141,80
|7.706.049.810
|% -1,53
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|TUPRS
|142,70
|6.454.616.831
|% 1,13
|
|EKGYO
|8,84
|4.419.024.330
|% 2,91
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|YKBNK
|16,10
|3.607.852.417
|% 1,26
|
|IHLAS
|1,12
|174.636.018
|% 2,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7038
|26,7106
|% 0,08
|
|Euro
|28,8080
|28,8196
|% -0,51
|
|Sterlin
|33,5489
|33,7171
|% -0,44
|
|Frank
|30,0501
|30,2311
|% -0,09
|
|Riyal
|7,1010
|7,1366
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|1,05
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.985
|11.130
|36,00
|
|Yarım
|5.509
|5.586
|18,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.793
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|20,78
|20,80
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,34
|88,34
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SRVGY
Yüzde 6.78 oranında artışla 322.90 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 684 adet işlem
-
17:58ATLAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 754, 784 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 03 artarak (% 1.53 ) 8, 540
-
17:57XU100
Endeks 8, 040 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 134, 089.00 milyon TL de
-
17:57PRKAB
Yüzde 7.51 oranında artışla 37.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 841, 994 adet işlem