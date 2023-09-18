***QUAGR* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
18.09.2023 16:46
***QUAGR******EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [QUAGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QUA Granite Hayal Yapı Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş.(QUA GRANITE)'nin fon kullanıcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin münhasıran yetkili yatırım kuruluş olarak yer alacağı, şirketimizce 200.000.000 TL'ye ( İki Yüz Milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde yönetim sözleşmesine dayalı yeşil kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılan kira sertifikası ihraçları için 13.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 14.09.2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24/02/2022 tarihinde uygulamaya koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ‘ne (Rehber) ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin Rehber ve uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195795
BIST
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16:537.778
En Düşük
|Değişim
|: -2,31%
|| -183,61
|Açılış
|: 7.952
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|Önceki Kapanış
|: 7.962
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7.755
En Yüksek
7.952
16:5327,0191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0371
|Açılış
|: 27,0050
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|Önceki Kapanış
|: 26,9800
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27,0245
En Düşük
26,6961
16:5328,8213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0153
|Açılış
|: 28,8300
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|Önceki Kapanış
|: 28,7800
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28,8655
En Düşük
28,2350
16:531.671,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.671,73
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|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
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1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:53
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|TRILC
|17,30
|268.008.842
|% 9,98
|
|MIATK
|500,20
|377.255.464
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.630.976
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.831.554
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|219,30
|6.727.939.893
|% -3,43
|
|TUPRS
|138,60
|3.497.838.471
|% -2,05
|
|SISE
|52,65
|3.406.627.615
|% -3,48
|
|ISCTR
|22,04
|3.374.170.459
|% 2,13
|
|EBEBK
|79,55
|2.891.334.608
|% 4,95
|
|ZOREN
|4,68
|915.572.533
|% -2,30
|
|SKBNK
|5,84
|1.094.155.411
|% 3,73
|
|YKBNK
|16,16
|2.701.188.370
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,24
|1.374.469.616
|% -1,32
|
|ISCTR
|22,04
|3.374.170.459
|% 2,13
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0156
|27,0191
|% 0,14
|
|Euro
|28,8113
|28,8213
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,3513
|33,5185
|% 0,13
|
|Frank
|29,9721
|30,1526
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1815
|7,2175
|% 0,14
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-0,90
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,95
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.077
|11.149
|16,00
|
|Yarım
|5.556
|5.598
|8,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.799
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|0,06
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|0,54
|
Seans Raporu
16:53
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17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -194, 92 kaybederek (% -2.33 ) 8, 177
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17:08
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17:08XU100
Endeks 7, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 85, 453.00 milyon TL de
-
17:08FZLGY
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 16.84 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 512, 713 adet işlem
-
17:07OTKAR
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 344.00 lira fiyatla işlem gören hissede 344, 552 adet işlem