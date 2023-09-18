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***QUAGR* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

18.09.2023 16:46
***QUAGR* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi


***QUAGR******EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [QUAGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

QUA Granite Hayal Yapı Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş.(QUA GRANITE)'nin fon kullanıcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin münhasıran yetkili yatırım kuruluş olarak yer alacağı, şirketimizce 200.000.000 TL'ye ( İki Yüz Milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde yönetim sözleşmesine dayalı yeşil kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılan kira sertifikası ihraçları için 13.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 14.09.2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24/02/2022 tarihinde uygulamaya koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ‘ne (Rehber) ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin Rehber ve uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195795


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Tam 11.077 11.149 16,00  
Yarım 5.556 5.598 8,00  
Çeyrek 2.769 2.799 4,00  
Gümüş.Ons 22,98 23,01 -0,04  
Gümüş Gr. 20,04 20,06 0,06  
B. Petrol 94,47 94,47 0,54  
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