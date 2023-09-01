***QUAGR* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QUAGR******EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler QUAGRYetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.08.2024Ek AçıklamalarQua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Qua Granite) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Emlak Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 19/04/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 31/08/2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Hukuki İnceleme Raporu.pdfEK: 2 Onaylı Tertip İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190899BIST