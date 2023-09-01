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***QUAGR* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.09.2023 17:33
***QUAGR* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***QUAGR******EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.08.2024

Ek Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Qua Granite) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Emlak Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 19/04/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 31/08/2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hukuki İnceleme Raporu.pdf
EK: 2 Onaylı Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190899


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EUPWR 218,90 4.229.818.051 % 10,00  
GWIND 31,90 858.879.782 % 10,00  
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Altın Ons 1.937 1.938 -2,48  
Altın Gr. 1.665 1.665 1,05  
Cumhuriyet 11.264 11.435 61,00  
Tam 10.985 11.130 36,00  
Yarım 5.509 5.586 18,00  
Çeyrek 2.746 2.793 9,00  
Gümüş.Ons 24,17 24,19 -0,26  
Gümüş Gr. 20,78 20,80 -0,17  
B. Petrol 88,34 88,34 1,51  
Seans Raporu 18:05
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