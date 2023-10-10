Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QUAGR* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

10.10.2023 15:48
***QUAGR* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***QUAGR******EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [QUAGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

QUA Granite Hayal Yapı Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş.(QUA GRANITE)'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 200.000.000-TL (İkiYüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak yeşil kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarih ve 53/1142 sayılı kararı ile onaylandığı 18.09.2023 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, QUA Granite Hayal Yapı Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş.(QUA GRANITE)'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 200.000.000 TL nominal tutarında yeşil kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.10.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203831


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:058.418
Değişim :  2,74% |  224,30
Açılış :  8.305  
Önceki Kapanış :  8.193  
En Düşük
8.305 En Yüksek
8.419
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 247,50 399.087.519 % 10,00  
BVSAN 110,00 536.600.396 % 10,00  
KONYA 7.095,00 502.096.327 % 10,00  
EGEEN 9.955,90 780.904.680 % 10,00  
POLTK 9.019,90 136.233.297 % 10,00  
daha fazla
16:04 Alış Satış %  
Dolar 27,7205 27,7280 % 0,21  
Euro 29,3966 29,4056 % 0,41  
Sterlin 33,8380 34,0077 % 0,16  
Frank 30,4294 30,6127 % 0,04  
Riyal 7,3691 7,4061 % 0,12  
daha fazla
16:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.857 -4,84  
Altın Gr. 1.653 1.653 -4,18  
Cumhuriyet 11.484 11.658 113,00  
Tam 11.242 11.329 -3,00  
Yarım 5.638 5.682 -1,00  
Çeyrek 2.810 2.841 -1,00  
Gümüş.Ons 21,76 21,80 -0,10  
Gümüş Gr. 19,39 19,40 -0,09  
B. Petrol 87,71 87,71 -0,44  
Seans Raporu 16:04
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru