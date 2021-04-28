***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.04.2021 16:38
***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yavuz Arıcan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931795
BIST
17:181.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,41
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
17:188,2041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
17:189,9267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0064
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
17:18467,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,63
|Açılış
|: 467,45
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler17:18
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.813.220
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.713.605
|% -9,98
|
|FRIGO
|33,54
|90.752.798
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.034.665
|% -9,78
|
|NIBAS
|15,26
|10.370.483
|% -9,49
|
|EREGL
|19,04
|949.252.079
|% -2,11
|
|KRDMD
|7,06
|743.170.491
|% -0,70
|
|GARAN
|7,12
|650.840.300
|% 0,00
|
|THYAO
|12,03
|583.906.945
|% 0,84
|
|PETKM
|6,46
|564.963.237
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,08
|280.023.677
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,06
|743.170.491
|% -0,70
|
|GWIND
|4,87
|473.994.294
|% -7,24
|
|GARAN
|7,12
|650.840.300
|% 0,00
|
|PETKM
|6,46
|564.963.237
|% -0,92
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1991
|8,2049
|% 0,00
|
|Euro
|9,9205
|9,9299
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,3596
|11,4166
|% -0,23
|
|Frank
|8,9356
|8,9894
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1795
|2,1905
|% -0,16
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,62
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|0,77
|