***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2021 10:52
***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Ercan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936132
BIST
13:441.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,74
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
13:448,2920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
13:4410,1102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0718
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
13:44490,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,79
|Açılış
|: 490,28
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler13:44
|CEMAS
|1,32
|158.419.332
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.121.840
|% 9,82
|
|INVEO
|144,10
|116.404.452
|% 9,17
|
|ISGSY
|17,60
|19.013.754
|% 8,91
|
|SONME
|30,78
|2.392.530
|% 7,62
|
|VAKFN
|12,60
|101.897.099
|% -9,94
|
|AYCES
|73,00
|235.143
|% -8,64
|
|DIRIT
|5,41
|60.980
|% -6,72
|
|JANTS
|71,95
|178.165.688
|% -6,44
|
|KSTUR
|305,00
|242.224
|% -5,89
|
|KRDMD
|8,80
|802.917.457
|% 1,03
|
|KOZAL
|130,20
|700.983.275
|% 1,32
|
|THYAO
|13,35
|676.440.689
|% -0,15
|
|PETKM
|6,72
|639.385.243
|% 1,66
|
|GARAN
|7,71
|493.126.392
|% -1,53
|
|CEMAS
|1,32
|158.419.332
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,88
|188.478.832
|% -2,08
|
|PETKM
|6,72
|639.385.243
|% 1,66
|
|KRDMD
|8,80
|802.917.457
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,13
|149.774.239
|% -0,93
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2898
|8,2920
|% 0,24
|
|Euro
|10,1042
|10,1102
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,6834
|11,7420
|% 0,31
|
|Frank
|9,1489
|9,2040
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2038
|2,2148
|% 0,17
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|3,50
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,86
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,49
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,05
|
|B. Petrol
|67,67
|67,67
|-0,65
|