***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2021 14:58
***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Demireks Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938180
BIST
16:161.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,99
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:168,4422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0196
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:1610,3250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0437
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:16516,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 516,68
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:16
|RYSAS
|3,74
|5.169.701
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|3.253.123
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|28.746.014
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|KUTPO
|49,50
|3.596.720
|% -10,00
|
|METUR
|29,74
|48.243.766
|% -9,99
|
|DERHL
|6,58
|44.186.449
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|25.453.865
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,02
|1.464.830.924
|% 2,82
|
|THYAO
|12,96
|906.617.414
|% 0,47
|
|KOZAL
|124,50
|742.687.162
|% 1,63
|
|TRILC
|46,38
|624.302.770
|% -1,70
|
|KARSN
|4,96
|546.680.449
|% 4,42
|
|YKBNK
|2,15
|472.966.849
|% 1,42
|
|EKGYO
|1,90
|362.712.889
|% 2,70
|
|GARAN
|8,02
|1.464.830.924
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,11
|151.783.342
|% 0,91
|
|TSKB
|1,35
|181.666.603
|% 2,27
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4409
|8,4422
|% -0,23
|
|Euro
|10,3195
|10,3250
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9130
|11,9728
|% -0,19
|
|Frank
|9,3798
|9,4363
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2464
|2,2577
|% -0,15
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|5,38
|
|Altın Gr.
|518
|518
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.423
|3.475
|30,00
|
|Tam
|3.406
|3.493
|28,42
|
|Yarım
|1.646
|1.690
|13,75
|
|Çeyrek
|826
|845
|6,87
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|67,97
|67,97
|-0,52
|