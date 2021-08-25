***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2021 14:41
***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960395
BIST
15:041.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,60
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
15:048,4152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0181
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
15:049,8839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0093
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
15:04485,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,43
|Açılış
|: 485,33
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler15:04
|GESAN
|27,34
|465.455.740
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|286.101.055
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|BRLSM
|13,30
|707.933.105
|% 9,83
|
|DARDL
|2,95
|44.697.529
|% 9,67
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.503.883
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|ENKAI
|9,93
|9.747.506
|% -5,43
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|GARAN
|9,58
|1.091.288.736
|% 0,31
|
|THYAO
|12,93
|890.504.993
|% 0,94
|
|BRLSM
|13,30
|707.933.105
|% 9,83
|
|BIMAS
|73,10
|515.828.192
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,71
|478.220.175
|% 0,26
|
|MRGYO
|1,22
|286.101.055
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|165.404.393
|% 2,80
|
|GARAN
|9,58
|1.091.288.736
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,55
|250.440.288
|% -1,16
|
|THYAO
|12,93
|890.504.993
|% 0,94
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4132
|8,4152
|% 0,22
|
|Euro
|9,8787
|9,8839
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,4991
|11,5568
|% 0,06
|
|Frank
|9,1587
|9,2139
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2354
|2,2466
|% 0,16
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-8,67
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-37,00
|
|Tam
|3.198
|3.278
|-31,83
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-15,40
|
|Çeyrek
|775
|793
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,63
|70,63
|0,22
|