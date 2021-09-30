***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.09.2021 17:15
***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Ercan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965923
BIST
17:321.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 16,09
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
17:328,8664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0506
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
8,9431
En Düşük
8,8530
17:3210,2957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0600
|Açılış
|: 6,2953
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1752
|
10,3985
En Düşük
10,2753
17:32499,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,93
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:32
|VBTYZ
|20,74
|53.642.920
|% 9,97
|
|KARYE
|15,91
|98.726.712
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|27.687.554
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.214.115
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.782.156
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.314.614
|% -9,93
|
|YEOTK
|77,00
|62.790.162
|% -9,47
|
|GARFA
|11,89
|4.733.293
|% -8,33
|
|GARAN
|9,24
|1.938.876.064
|% 1,99
|
|THYAO
|13,97
|943.358.222
|% 1,38
|
|TUPRS
|115,10
|831.687.509
|% 2,13
|
|SISE
|8,25
|818.924.765
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,34
|693.594.924
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,41
|587.686.835
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|1.938.876.064
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,34
|693.594.924
|% 1,91
|
|SISE
|8,25
|818.924.765
|% 0,98
|
|KRDMD
|6,45
|628.832.522
|% 2,22
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8615
|8,8664
|% -0,57
|
|Euro
|10,2882
|10,2957
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,9364
|11,9962
|% 0,05
|
|Frank
|9,4586
|9,5155
|% -0,41
|
|Riyal
|2,3597
|2,3715
|% -0,39
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|27,28
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,17
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|77,25
|77,25
|-0,84
|
Seans Raporu
17:32
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17:48SANFM
Yüzde 5.70 oranında artışla 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 410, 714 adet işlem
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17:47TOASO
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17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 92 artarak (% 1.34 ) 1, 509
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17:46XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 14, 043.00 milyon TL de
-
17:46EMKEL
Yüzde 5.86 oranında artışla 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 169, 105 adet işlem