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***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

30.09.2021 17:15



***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Ercan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965923


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Altın Gr. 499 499 4,17  
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Tam 3.285 3.368 30,18  
Yarım 1.588 1.629 14,60  
Çeyrek 796 815 7,30  
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Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,08  
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