***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2021 09:06
***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Ercan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976953
BIST
18:051.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.627
En Düşük
1.604
18:059,9079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0664
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,9140
En Düşük
9,8289
18:0511,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0941
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3962
En Düşük
11,2896
18:05590,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,78
|Açılış
|: 590,12
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
590,36
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|93,00
|27.261.927
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.528.481
|% 9,97
|
|OYLUM
|8,05
|7.141.600
|% 9,97
|
|TURGG
|144,60
|14.864.328
|% 9,96
|
|DOAS
|37,76
|181.182.453
|% 9,96
|
|RALYH
|7,97
|77.518.798
|% -9,94
|
|DOKTA
|32,00
|9.704.159
|% -9,09
|
|SNPAM
|9,39
|355.382
|% -8,92
|
|KLMSN
|10,15
|34.124.913
|% -7,31
|
|SARKY
|16,98
|52.098.200
|% -6,96
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|THYAO
|18,13
|1.850.889.642
|% -0,17
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 3,01
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|YKBNK
|3,13
|847.149.681
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,11
|551.361.115
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8950
|9,9004
|% 0,60
|
|Euro
|11,3765
|11,3891
|% 0,81
|
|Sterlin
|13,2139
|13,2801
|% 0,43
|
|Frank
|10,7089
|10,7734
|% 0,34
|
|Riyal
|2,6261
|2,6393
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|1,28
|
|Altın Gr.
|588
|588
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,90
|7,91
|0,10
|
|B. Petrol
|82,80
|82,80
|0,16
|