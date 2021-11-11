Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

11.11.2021 12:35
***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Q Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977002


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:091.640
Değişim :  0,98% |  15,88
Açılış :  1.622  
Önceki Kapanış :  1.624  
En Yüksek
1.642 En Düşük
1.621
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 102,30 17.067.834 % 10,00  
DOAS 41,52 109.442.307 % 9,96  
OYLUM 8,85 15.904.096 % 9,94  
ADESE 1,35 64.852.905 % 9,76  
OZRDN 8,29 20.710.551 % 7,66  
daha fazla
13:08 Alış Satış %  
Dolar 9,9337 9,9387 % 0,99  
Euro 11,4057 11,4145 % 1,03  
Sterlin 13,2546 13,3211 % 0,74  
Frank 10,7361 10,8008 % 0,60  
Riyal 2,6383 2,6516 % 0,84  
daha fazla
13:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 8,44  
Altın Gr. 595 595 8,58  
Cumhuriyet 3.936 3.996 65,00  
Tam 3.913 4.012 59,22  
Yarım 1.891 1.941 28,65  
Çeyrek 949 970 14,32  
Gümüş.Ons 24,98 25,01 0,30  
Gümüş Gr. 7,98 7,99 0,18  
B. Petrol 83,35 83,35 0,71  
Seans Raporu 13:08
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru