***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2021 12:35
***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Q Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977002
BIST
13:091.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 15,88
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
13:099,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0920
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
13:0911,4137
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1158
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
13:09594,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 7,67
|Açılış
|: 594,01
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|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler13:08
|DOBUR
|102,30
|17.067.834
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|109.442.307
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|15.904.096
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|64.852.905
|% 9,76
|
|OZRDN
|8,29
|20.710.551
|% 7,66
|
|BASGZ
|17,29
|189.074.945
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|84.843.066
|% -9,97
|
|TURGG
|136,50
|16.847.515
|% -5,60
|
|RALYH
|7,56
|70.675.628
|% -5,14
|
|VAKFN
|6,44
|37.559.773
|% -5,01
|
|PETKM
|7,69
|2.938.219.956
|% 6,07
|
|GARAN
|10,64
|1.576.683.552
|% -0,84
|
|THYAO
|18,17
|754.660.814
|% 0,22
|
|SASA
|32,70
|701.299.318
|% 2,70
|
|SISE
|9,64
|678.707.437
|% 0,73
|
|PETKM
|7,69
|2.938.219.956
|% 6,07
|
|GARAN
|10,64
|1.576.683.552
|% -0,84
|
|YKBNK
|3,12
|411.832.575
|% -0,32
|
|DOHOL
|2,83
|229.064.622
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,50
|596.304.633
|% 2,60
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9337
|9,9387
|% 0,99
|
|Euro
|11,4057
|11,4145
|% 1,03
|
|Sterlin
|13,2546
|13,3211
|% 0,74
|
|Frank
|10,7361
|10,8008
|% 0,60
|
|Riyal
|2,6383
|2,6516
|% 0,84
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|8,44
|
|Altın Gr.
|595
|595
|8,58
|
|Cumhuriyet
|3.936
|3.996
|65,00
|
|Tam
|3.913
|4.012
|59,22
|
|Yarım
|1.891
|1.941
|28,65
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,32
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|0,18
|
|B. Petrol
|83,35
|83,35
|0,71
|