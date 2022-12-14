***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.12.2022 21:02
***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Ercan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086969
BIST
11:015.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 25,02
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.263
11:0118,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6625
En Düşük
18,5454
11:0119,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8731
En Düşük
19,7315
11:011.084,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.084,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler10:59
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|87.095.506
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|26.168.015
|% 9,98
|
|DAGI
|7,84
|31.984.793
|% 9,96
|
|ORMA
|78,95
|564.808
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,38
|14.412.665
|% -23,28
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|SMRTG
|100,70
|219.049.298
|% -5,00
|
|HUNER
|13,73
|45.543.863
|% -4,72
|
|KRDMD
|18,73
|3.051.871.775
|% -0,48
|
|ASELS
|60,65
|1.727.788.415
|% 2,19
|
|TTKOM
|21,32
|1.643.903.035
|% 6,97
|
|THYAO
|144,40
|1.622.912.159
|% 0,28
|
|PETKM
|18,47
|1.311.207.384
|% 0,87
|
|KRDMD
|18,73
|3.051.871.775
|% -0,48
|
|EKGYO
|8,12
|1.289.248.906
|% 2,65
|
|YKBNK
|11,88
|1.004.239.229
|% 2,86
|
|SNGYO
|3,76
|302.955.558
|% 3,58
|
|TTKOM
|21,32
|1.643.903.035
|% 6,97
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6410
|18,6536
|% 0,06
|
|Euro
|19,8217
|19,8310
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,9542
|23,0693
|% -0,09
|
|Frank
|19,9860
|20,1064
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9449
|4,9697
|% 0,02
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,14
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.280
|7.333
|-11,00
|
|Yarım
|3.525
|3.585
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,59
|80,59
|-0,09
|
Seans Raporu
10:59
daha fazla
-
11:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 97 artarak (% 0.55 ) 5, 680
-
11:13
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, EKGYO, TRKCM
-
11:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, ASELS, THYAO
-
11:13XU100
Endeks 5, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 31, 998.00 milyon TL de
-
11:13ISKUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 825, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem