***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 09:29
***QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Ercan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091053
BIST
11:245.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 47,74
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.395
En Düşük
5.332
11:2418,7217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:2419,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0955
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9605
En Düşük
19,8499
11:241.088,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.088,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:24
|TERA
|17,71
|676.823
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|24.666.226
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.905.793
|% 9,95
|
|ULUFA
|11,52
|52.283.659
|% -10,00
|
|KOZAL
|537,10
|1.840.641.300
|% -9,99
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,18
|643.122.477
|% -6,80
|
|THYAO
|142,00
|2.159.896.159
|% 1,36
|
|KOZAL
|537,10
|1.840.641.300
|% -9,99
|
|ENKAI
|33,48
|1.815.223.975
|% 5,02
|
|ASELS
|59,45
|1.236.948.817
|% 1,80
|
|PETKM
|19,49
|1.194.038.191
|% 2,36
|
|EKGYO
|8,38
|1.152.371.841
|% 2,70
|
|YKBNK
|11,93
|903.756.006
|% 2,93
|
|PETKM
|19,49
|1.194.038.191
|% 2,36
|
|ENKAI
|33,48
|1.815.223.975
|% 5,02
|
|TSKB
|4,34
|231.394.458
|% 1,88
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7168
|18,7217
|% 0,06
|
|Euro
|19,9250
|19,9521
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,4697
|22,5824
|% 0,22
|
|Frank
|20,1427
|20,2641
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,05
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|5,30
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|3,16
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.353
|7.409
|19,00
|
|Yarım
|3.561
|3.624
|6,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.812
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,11
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-1,41
|
Seans Raporu
11:24
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11:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 33 artarak (% 0.68 ) 5, 829
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BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ULUFA, KOZAL
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11:39XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 25, 973.00 milyon TL de
-
11:39VKGYO
Yüzde 4.84 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 326, 125 adet işlem
-
11:38TUREX
Yüzde 4.28 oranında artışla 26.80 lira fiyatla işlem gören hissede 194, 605 adet işlem