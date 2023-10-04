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***QUAGR* *KNTFA* *SISE* *PETUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

04.10.2023 17:33
***QUAGR* *KNTFA* *SISE* *PETUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Gö


***QUAGR******KNTFA******SISE******PETUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QUAGR, KNTFA, PETUN, SISE]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QUA Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGR22411 100.000.000 04.10.2023 01.02.2024 06.10.2023
- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF22415 17.000.000 04.10.2023 01.02.2024 06.10.2023
- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF22423 18.225.000 04.10.2023 01.02.2024 06.10.2023
- Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. PETUN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPTUN32412 105.000.000 04.10.2023 29.03.2024 06.10.2023
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSSISEE2517 2.000.000.000 04.10.2023 07.10.2025 06.10.2023


İlgili Şirketler [QUAGR, KNTFA, PETUN, SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199582


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ISBTR 308.432,10 16.356.667 % 10,00  
ATATP 67,65 246.597.568 % 10,00  
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Frank 29,9713 30,1519 % 0,79  
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Cumhuriyet 11.117 11.280 29,00  
Tam 10.881 10.997 37,00  
Yarım 5.457 5.516 19,00  
Çeyrek 2.720 2.758 10,00  
Gümüş.Ons 20,96 20,99 -0,19  
Gümüş Gr. 18,59 18,62 -0,11  
B. Petrol 87,14 87,14 -3,78  
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