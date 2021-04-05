***QUAGR* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
05.04.2021 10:30
***QUAGR******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QUAGR GRANİT FTR DEĞERLEME RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923180
BIST
10:531.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
10:538,1755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0230
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2475
En Düşük
8,1460
10:539,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0358
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,7115
En Düşük
9,5854
10:53453,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 453,84
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler10:53
|ERBOS
|75,90
|41.459.816
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|21.364.011
|% 9,99
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|107.578.007
|% 9,96
|
|BTCIM
|15,23
|7.715.998
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|9.480.482
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,14
|9.427.924
|% -8,31
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|BJKAS
|8,59
|301.887.007
|% -6,63
|
|KOZAL
|126,10
|297.920.782
|% 0,80
|
|GARAN
|6,91
|242.803.828
|% 0,41
|
|JANTS
|904,90
|183.772.916
|% 9,42
|
|SISE
|7,47
|179.250.949
|% 1,08
|
|BJKAS
|8,59
|301.887.007
|% -6,63
|
|GARAN
|6,91
|242.803.828
|% 0,41
|
|GSRAY
|3,69
|99.154.140
|% -7,29
|
|SISE
|7,47
|179.250.949
|% 1,08
|
|PETKM
|6,10
|145.553.524
|% 1,84
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1733
|8,1755
|% 0,28
|
|Euro
|9,6068
|9,6187
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,2757
|11,3322
|% 0,31
|
|Frank
|8,6312
|8,6832
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% 0,26
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-5,76
|
|Altın Gr.
|453
|454
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|-0,69
|