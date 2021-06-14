***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.06.2021 09:57
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.06.2021
Tescil Tarihi
11.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.06.2021 tarih ve 10347 sayılı TTSG
Açıklamalar
2021 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 10.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul Kararı, 11.06.2021 tarihinde tescil edilerek 11.06.2021 tarih ve 10347 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942105
BIST
11:491.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
11:498,3531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0411
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:4910,1251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0381
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:49498,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -7,88
|Açılış
|: 498,87
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:49
|OYYAT
|24,78
|41.993.576
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|VAKKO
|13,65
|30.742.270
|% 9,20
|
|EUKYO
|6,35
|2.287.134
|% 8,36
|
|GSRAY
|3,86
|133.145.186
|% 7,22
|
|TKURU
|142,00
|1.698.794
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.910.647
|% -9,81
|
|RODRG
|16,12
|762.754
|% -5,18
|
|YAPRK
|33,18
|2.926.048
|% -4,10
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|THYAO
|14,78
|747.940.134
|% 1,30
|
|GARAN
|8,42
|434.635.498
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,25
|284.236.379
|% -0,88
|
|FENER
|39,50
|245.307.624
|% 5,33
|
|BOBET
|5,60
|236.851.044
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,25
|284.236.379
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,21
|229.853.715
|% -0,45
|
|GARAN
|8,42
|434.635.498
|% -0,47
|
|THYAO
|14,78
|747.940.134
|% 1,30
|
|BOBET
|5,60
|236.851.044
|% 4,67
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3518
|8,3555
|% -0,46
|
|Euro
|10,1191
|10,1266
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,7319
|11,7907
|% -0,64
|
|Frank
|9,2572
|9,3129
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2204
|2,2316
|% -0,49
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-21,84
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-8,16
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,72
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,44
|73,44
|0,75
|