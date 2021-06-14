***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi10.06.2021Tescil Tarihi11.06.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su11.06.2021 tarih ve 10347 sayılı TTSGAçıklamalar2021 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 10.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul Kararı, 11.06.2021 tarihinde tescil edilerek 11.06.2021 tarih ve 10347 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942105BIST