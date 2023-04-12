***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2023 10:03
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.04.2023
Tescil Tarihi
11.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.04.2023 - 10810
Açıklamalar
Şirketimizin 07.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin 2023/03 sayılı komite toplantısı ile yapmış olduğu öneriyle, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Esentepe Mah. Kore Sehitleri Cad. N 40 İç Kapı N4 Şişli - İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 223402-5 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesi,
Şirketimizin 11.04.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmış ve
11.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136647
BIST
10:185.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
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|Açılış
|: 5.128
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|Önceki Kapanış
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5.141
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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BIST En Aktif Hisseler10:18
|MARKA
|23,98
|4.701.351
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|27.389.708
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,50
|1.022.648
|% 9,69
|
|KUVVA
|42,00
|292.110
|% 9,26
|
|BURCE
|64,35
|10.510.147
|% 6,28
|
|ONCSM
|111,60
|21.526.069
|% -7,00
|
|HEDEF
|22,02
|12.735.807
|% -6,85
|
|MSGYO
|5,89
|93.947
|% -4,54
|
|ATLAS
|3,31
|445.775
|% -4,34
|
|YYAPI
|2,95
|21.146.074
|% -4,22
|
|KOZAL
|22,72
|565.901.208
|% 1,79
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|THYAO
|133,90
|535.289.606
|% 0,68
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|ISCTR
|12,23
|311.131.339
|% 0,66
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|SISE
|44,40
|292.738.892
|% 0,82
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|GESAN
|83,35
|221.981.993
|% -1,36
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|ZOREN
|5,33
|150.838.089
|% -0,56
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|ISCTR
|12,23
|311.131.339
|% 0,66
|
|KOZAL
|22,72
|565.901.208
|% 1,79
|
|EKGYO
|7,11
|173.945.319
|% 0,98
|
|SKBNK
|2,60
|61.235.245
|% 1,56
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,3056
|19,3148
|% 0,16
|
|Euro
|21,0860
|21,0989
|% 0,34
|
|Sterlin
|23,9292
|24,0492
|% 0,10
|
|Frank
|21,3156
|21,4440
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1324
|5,1581
|% 0,07
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.015
|2.015
|11,19
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|8,53
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.581
|8.660
|43,00
|
|Yarım
|4.191
|4.237
|20,00
|
|Çeyrek
|2.095
|2.119
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,73
|0,17
|
|B. Petrol
|85,80
|85,80
|0,19
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