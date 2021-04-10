***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiSöke'de bulunan "Fabrika ve 1 Adet Arsa"nın değerleme raporuRapor Tarihi04.01.2021AçıklamalarSöke'de bulunan "Fabrika ve 1 Adet Arsa"nın değerleme raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926464BIST