***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.05.2021 21:32
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 525.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına kapsamında esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 11.05.2021 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, 11.05.2021 tarihli ve 10327 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936298
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -16,03
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
18:058,2840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
18:0510,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0595
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1597
En Düşük
10,0247
18:05489,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,82
|Açılış
|: 489,32
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|160.047.432
|% 10,00
|
|SERVE
|16,50
|876.152
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.260.716
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|148.076.126
|% 9,82
|
|KARSN
|4,41
|531.819.085
|% 8,35
|
|JANTS
|69,25
|277.068.814
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|106.099.816
|% -9,94
|
|EMNIS
|23,56
|665.377
|% -9,80
|
|DZGYO
|2,03
|29.364.076
|% -9,78
|
|DIRIT
|5,29
|258.105
|% -8,79
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|KOZAL
|127,30
|1.239.733.421
|% -0,93
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|THYAO
|13,35
|1.016.120.480
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,87
|331.620.743
|% -2,60
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,12
|343.142.776
|% -1,40
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2803
|8,2840
|% 0,14
|
|Euro
|10,0852
|10,0979
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,6785
|11,7370
|% 0,26
|
|Frank
|9,1291
|9,1841
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2014
|2,2125
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|0,97
|
|Altın Gr.
|489
|489
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|68,64
|68,64
|0,32
|