***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 525.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına kapsamında esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 11.05.2021 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, 11.05.2021 tarihli ve 10327 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936298BIST