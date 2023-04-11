***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.04.2023 17:58
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unda Esas sözleşme tadili oy çokluğuyla onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136517
BIST
18:055.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,94
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
18:0519,2928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0237
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
18:0521,0453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1151
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0904
En Düşük
20,8745
18:051.243,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,93
|Açılış
|: 1.243,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|8,14
|54.605.979
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,74
|4.715.985
|% 10,00
|
|BRSAN
|105,60
|192.230.845
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|31.659.348
|% 10,00
|
|MERIT
|35,68
|49.789.986
|% 9,99
|
|CRDFA
|4,32
|90.344.356
|% -10,00
|
|LIDER
|121,50
|129.679.017
|% -10,00
|
|HEDEF
|23,64
|93.788.716
|% -9,98
|
|AVHOL
|17,00
|126.936.801
|% -9,96
|
|ATSYH
|98,00
|6.425.109
|% -8,41
|
|THYAO
|133,00
|4.640.437.676
|% -0,37
|
|GESAN
|84,50
|4.506.861.446
|% 3,36
|
|EREGL
|36,20
|3.368.832.449
|% 0,89
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|OYAKC
|35,12
|2.537.210.029
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,28
|2.163.784.900
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,36
|932.508.276
|% 9,84
|
|YKBNK
|10,14
|1.719.265.755
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,56
|415.365.901
|% 2,81
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2855
|19,2928
|% 0,12
|
|Euro
|21,0287
|21,0453
|% 0,55
|
|Sterlin
|23,8569
|23,9765
|% 0,26
|
|Frank
|21,2436
|21,3716
|% 0,64
|
|Riyal
|5,1256
|5,1513
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|13,65
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|10,70
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.549
|8.624
|45,00
|
|Yarım
|4.175
|4.220
|22,00
|
|Çeyrek
|2.088
|2.110
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,59
|0,17
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|1,15
|