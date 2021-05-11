***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
11.05.2021 16:29
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Esas sözleşmemiz ektedir.
Saygılarımızla
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 11/05/2021 11/05/2021 10327
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936186
BIST
17:261.446
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,66
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
17:268,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
17:2610,1259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0875
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1597
En Düşük
10,0247
17:26488,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 488,56
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler17:26
|CEMAS
|1,32
|159.968.780
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.160.617
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|147.742.035
|% 9,82
|
|SARKY
|17,16
|128.269.889
|% 8,75
|
|GEDZA
|40,70
|27.237.637
|% 7,39
|
|JANTS
|69,25
|275.162.569
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|103.373.037
|% -9,94
|
|AYEN
|5,45
|84.594.362
|% -9,17
|
|DZGYO
|2,05
|26.686.617
|% -8,89
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|KRDMD
|8,73
|1.308.481.449
|% 0,23
|
|KOZAL
|127,40
|1.146.564.785
|% -0,86
|
|GARAN
|7,70
|1.020.573.873
|% -1,66
|
|PETKM
|6,66
|984.986.808
|% 0,76
|
|THYAO
|13,39
|934.125.815
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,88
|301.481.090
|% -2,08
|
|KRDMD
|8,73
|1.308.481.449
|% 0,23
|
|PETKM
|6,66
|984.986.808
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,13
|295.783.006
|% -0,93
|
|GARAN
|7,70
|1.020.573.873
|% -1,66
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2996
|8,3018
|% 0,36
|
|Euro
|10,1194
|10,1259
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,6912
|11,7498
|% 0,37
|
|Frank
|9,1682
|9,2234
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2052
|2,2163
|% 0,24
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-6,89
|
|Altın Gr.
|489
|489
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|68,54
|68,54
|0,22
|