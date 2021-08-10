***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
10.08.2021 16:41
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik Aydın Ticaret Sicili tarafından 10.08.2021 tarihinde tescil edilmiş, 10.08.2021 tarih ve 10384 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket Ana Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 10/08/2021 10/08/2021 10384
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956943
BIST
17:571.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
17:578,6150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0233
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
17:5710,1035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0577
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
17:57478,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,12
|Açılış
|: 478,07
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler17:57
|GENIL
|15,73
|1.122.736.090
|% 10,00
|
|DAGI
|4,29
|280.877.016
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.916.273
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.042.983
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.795.945
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.362.497
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.007.821
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.975.167
|% -9,84
|
|BASCM
|11,00
|629.533
|% -7,95
|
|ALMAD
|1,74
|584.731
|% -7,94
|
|GARAN
|9,16
|1.404.517.649
|% 0,22
|
|EREGL
|19,76
|1.327.635.409
|% -3,70
|
|SISE
|8,38
|1.270.203.509
|% 2,44
|
|GENIL
|15,73
|1.122.736.090
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,00
|988.351.761
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,49
|619.350.385
|% 2,05
|
|GARAN
|9,16
|1.404.517.649
|% 0,22
|
|SISE
|8,38
|1.270.203.509
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,85
|234.593.660
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,00
|988.351.761
|% 0,38
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6110
|8,6150
|% -0,27
|
|Euro
|10,0946
|10,1035
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,8926
|11,9523
|% -0,23
|
|Frank
|9,2993
|9,3553
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2894
|2,3008
|% -0,26
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-2,39
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|2,02
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında