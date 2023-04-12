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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

12.04.2023 10:34
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimizin 525.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 15.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Esas sözleşmenin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla yönetim kurulumuz tarafından SPK nezdinde 09.03.2023 tarihinde izin başvurusu yapılmıştı. Şirketimizin 11.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unda, SPK'nın E-29833736-110.03.03-35401 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-432.02-00084393059 sayılı izniyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesi, 11.04.2023 tarihi itibarıyla tescil edilmiş ve 12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 11/04/2023 12/04/2023 10810



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136667


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