***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 15.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesinin 716.529.418 TL'si iç kaynaklardan ve 1.683.470.582 TL'si kar payından karşılanmak suretiyle %1.000,00 oranında artış ile 2.400.000.000,00 TL artırılarak 2.640.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin değişiklik, Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11.07.2023 tarihinde tescil edilerek, 11.07.2023 tarih ve 10868 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olup Esas Sözleşmenin güncel hali ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 11/07/2023 11/07/2023 10868http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170548BIST