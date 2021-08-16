***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte pdf dosya olarak verilmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958384BIST