***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2021 00:57
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Qua Granite 30.09.2021 tarihli Konsolide Yönetim Kurulu Faaliyet Raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976108
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 24,95
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
18:059,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0143
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,6977
En Düşük
9,6593
18:0511,2450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0226
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2463
En Düşük
11,2087
18:05567,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,74
|Açılış
|: 567,75
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.758.492
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.840.995
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.459.620
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.988.411
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|19.437.369
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|164.444.709
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|134.289.218
|% -6,10
|
|UFUK
|19,22
|282.020
|% -6,06
|
|NUGYO
|11,04
|35.874.215
|% -6,04
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 4,11
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6844
|9,6919
|% 0,15
|
|Euro
|11,2276
|11,2450
|% 0,20
|
|Sterlin
|13,0887
|13,1543
|% 0,48
|
|Frank
|10,5541
|10,6176
|% -0,14
|
|Riyal
|2,5725
|2,5854
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,31
|
|Altın Gr.
|568
|568
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,47
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
-
17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem