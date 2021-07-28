***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/07/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSeramik, teknik granit ve yapı malzemeleri ihracat, ithalat ve dış ticaretiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000,00 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.07.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı100,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı1.000,00 TLToplam Tutar100.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)10,00Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)10,00Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)10,00Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,013İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,014Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiQua Granit markasının yurt dışında kurulu ofisler aracılığı ile Yapı Market Alanına ilave olarak diğer modern kanallardaki etkinliğinin arttırılması, operasyonel verimliliğin maksimize edilmesi ve bu şekilde karlılığın yükseltilmesiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluştan edinimDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.07.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda, yurt dışı pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, yurt dışındaki önemli pazarlarda ofisler kurarak tüm kanallardaki satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek ve Qua Granite markasın güçlendirmek amacıyla 1.000.000,00 TL ödenmiş sermayeli Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. ünvanlı yeni kurulan tüzel kişi şirketin %10 hissesine 100.000,00 TL karşılığında iştirak etme kararı almıştır. Tile Space firması, Qua Granit'in geleceğe yönelik stratejik hedefleri doğrultusunda, öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve İngiltere'de ofisler açmayı planlamaktadır. Bu ofislerin sayısının kademeli olarak arttırılması, gümrük vergisi avantajlarından faydalanılarak, yerel pazarlarda daha etkin pazarlama faaliyetlerinde bulunulması hedeflenmektedir. Qua Granit markasının yurt dışında kurulu ofisler aracılığı ile Yapı Market Alanına ilave olarak diğer modern kanallardaki etkinliğinin arttırılması, operasyonel verimliliğin maksimize edilmesi ve bu şekilde karlılığın yükseltilmesi amaçlanmaktadır.Tile Space Yapı Ürün. Tic. A.Ş. 28 Temmuz 2021 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek kurulmuştur.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952249BIST