***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler99.600.000 37.501.539 -274.572 2.724.531 17.999.725 13.684.573 171.235.796 67.029 171.302.825Transferler13.684.573 -13.684.573 0Dönem Karı (Zararı)6.773.981 6.773.981 -107.863 6.666.118Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-267.830 -267.830 -267.830Dönem Sonu Bakiyeler99.600.000 37.501.539 -542.402 2.724.531 31.684.298 6.773.981 177.741.947 -40.834 177.701.113Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 60.722.862 -699.938 3.390.646 26.599.744 144.518.396 339.531.710 4.329 339.536.039Transferler144.518.396 -144.518.396Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-51.301 -51.301 -51.301Sermaye Arttırımı45.580.436 45.580.436 -492 45.579.944Dönem Sonu Bakiyeler105.000.000 60.722.862 -751.239 3.390.646 171.118.140 45.580.436 385.060.845 3.837 385.064.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.860.292 -27.232.773Dönem Karı (Zararı)45.579.944 6.666.118Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)45.579.944 6.666.118Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.207.873 9.965.015Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.047.393 4.759.096Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler506.858 555.146Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.231.222 2.304.814Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-507.288 -1.963.829Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9.738.510 4.268.643Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.543.339 2.329.690Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-120.939 16.269İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-107.648.109 -43.863.906Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -144.053.842 -39.618.843Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-115.473.790 -19.778.993Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -38.788.982 5.392.759Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 125.702.923 1.442.332Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-75.353 -100.466Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.040.935 8.799.305Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-37.860.292 -27.232.773YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-25.134.587 -6.774.301Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri241.878 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,8 21.632Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,8 220.246Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.883.753 -6.402.330Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -25.274.911 -6.368.499Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -608.842 -33.831Alınan Faiz507.288 7.335Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-379.306FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.464.034 50.241.087Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3 78.424.242 53.967.723Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.170.409Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -1.170.409Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-482.505 -68.875Ödenen Faiz3 -6.307.294 -3.657.761YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.469.155 16.234.013NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.469.155 16.234.013DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.618.497 267.588DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.087.652 16.501.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri28.087.652 20.618.497Ticari Alacaklar341.328.604 197.274.762İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar60.098.772 45.844.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar281.229.832 151.430.498Diğer Alacaklar4 80.723.767 57.659.261İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 73.318.347 55.014.737İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 7.405.420 2.644.524Stoklar5 160.108.694 121.319.712Peşin Ödenmiş Giderler6 125.831.076 34.858.428Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.020Diğer Dönen Varlıklar5.544.019 273.905ARA TOPLAM741.629.832 432.004.565TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR741.629.832 432.004.565DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7.355.575 5.817.971İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.355.575 5.713.623İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 104.348Maddi Duran Varlıklar7 237.511.862 215.639.230Kullanım Hakkı Varlıkları8 7.426.773 8.035.895Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.243.480 791.569Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 1.243.480 791.569Peşin Ödenmiş Giderler6 17.258.925 28.203.442Ertelenmiş Vergi Varlığı11.348.847 16.311.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR282.145.462 274.800.052TOPLAM VARLIKLAR1.023.775.294 706.804.617KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3 193.713.175 113.662.627İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3 193.713.175 113.662.627Banka Kredileri3 192.070.781 112.600.934Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 1.642.394 1.061.693Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 33.115.985 27.265.828Diğer Finansal Yükümlülükler3 0 8.292Ticari Borçlar4 266.048.075 148.059.759İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 126.917.534 21.282.522İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 139.130.541 126.777.237Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar958.650 530.613Diğer Borçlar693.275 11.930İlişkili Taraflara Diğer Borçlar80.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar613.275 11.930Türev Araçlar482.505Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)69.608.692 2.161.086Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.567.415 5.206.101Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler743.440 1.662.665ARA TOPLAM570.448.707 299.051.406TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER570.448.707 299.051.406UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar55.452.164 64.090.744İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3 55.452.164 64.090.744Banka Kredileri3 54.575.872 61.463.342Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 876.292 2.627.402Ticari Borçlar4 9.427.808 1.713.201İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.639.072 1.713.201İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 7.788.736Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)410.547Uzun Vadeli Karşılıklar2.971.386 2.413.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.971.386 2.413.227TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.261.905 68.217.172TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER638.710.612 367.268.578ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar385.060.845 339.531.710Ödenmiş Sermaye10 105.000.000 105.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)59.971.623 60.022.924Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)59.971.623 60.022.924Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)60.722.862 60.722.862Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-751.239 -699.938Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.390.646 3.390.646Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları171.118.140 26.599.744Net Dönem Karı veya Zararı45.580.436 144.518.396Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.837 4.329TOPLAM ÖZKAYNAKLAR385.064.682 339.536.039TOPLAM KAYNAKLAR1.023.775.294 706.804.617Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat202.380.671 123.133.491Satışların Maliyeti-123.257.696 -92.633.345TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)79.122.975 30.500.146BRÜT KAR (ZARAR)79.122.975 30.500.146Genel Yönetim Giderleri-4.737.856 -3.081.702Pazarlama Giderleri-20.222.354 -10.802.084Araştırma ve Geliştirme Giderleri-563.784 -572.353Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33.865.033 10.424.587Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-19.062.817 -6.661.974ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)68.401.197 19.806.620Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler178.079 163.951Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.325 -4.716FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)68.574.951 19.965.855Finansman Gelirleri5.021.162 5.143.081Finansman Giderleri-17.472.830 -16.113.128SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.123.283 8.995.808Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.543.339 -2.329.690Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.567.415Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.975.924 -2.329.690SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.579.944 6.666.118DÖNEM KARI (ZARARI)45.579.944 6.666.118Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-492 -107.863Ana Ortaklık Payları45.580.436 6.773.981Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-51.301 -267.830Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-51.301 -267.830Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-51.301 -267.830TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.528.643 6.398.288Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-492 -107.863Ana Ortaklık Payları45.529.135 6.506.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936610BIST