***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCA 666.115 13.018.458 -13.684.573Dönem Karı (Zararı)47.306.847 47.306.847 -61.603 47.245.244Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-255.656 -255.656 -255.656Sermaye Arttırımı5.400.000 -5.400.000Dönem Sonu Bakiyeler105.000.000 37.501.539 -530.228 3.390.646 25.618.183 47.306.847 218.286.987 5.426 218.292.413Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 60.722.862 -699.938 3.390.646 26.599.744 144.518.396 339.531.710 4.329 339.536.039Transferler8.819.781 135.698.615 -144.518.396Dönem Karı (Zararı)138.556.696 138.556.696 -1.333 138.555.363Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.741.278 -44.420 -1.785.698 -1.785.698Sermaye Arttırımı135.000.000 -120.000.000 15.000.000 15.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)231.900.000 231.900.000 231.900.000Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 231.900.000 58.981.584 -744.358 12.210.427 42.298.359 138.556.696 723.202.708 2.996 723.205.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-86.402.539 18.746.230Dönem Karı (Zararı)138.555.363 47.245.244Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)138.555.363 47.245.244Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.985.697 31.165.626Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.902.033 9.006.660Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler123.572Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.130.035 820.713Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.221.010 9.070.612Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.361.739 -130.777Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19.582.749 9.201.389Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.652.216 12.251.372Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-43.169 16.269Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-43.169 16.269İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-259.098.994 -59.360.181Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -247.871.577 -66.006.300Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-67.597.474 -19.960.390Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -35.225.142 -14.814.098Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 92.146.871 32.695.775Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-551.672 8.724.832Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-89.557.934 19.050.689Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-304.459Vergi İadeleri (Ödemeleri)3.155.395YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-103.659.906 -11.109.226Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-35.113.419Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,8 173.241 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,8 173.241Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -72.081.467 -11.240.003Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -71.338.756 -11.125.612Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -742.711 -114.391Alınan Faiz3.361.739 130.777FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI284.919.004 21.571.473Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri231.900.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri231.900.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3 54.373.468 32.887.996Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.944.668 -2.356.839Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.944.668 -2.356.839Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-482.505 -68.875Ödenen Faiz-13.927.291 -8.890.809YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.856.559 29.208.477NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.856.559 29.208.477DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.618.497 267.588DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ115.475.056 29.476.065Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri115.475.056 20.618.497Finansal Yatırımlar35.113.419Ticari Alacaklar4 444.196.339 197.274.762İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 77.302.184 45.844.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 366.894.155 151.430.498Diğer Alacaklar8.810.938 57.659.261İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.628.454 55.014.737İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.182.484 2.644.524Stoklar5 156.421.282 121.319.712Peşin Ödenmiş Giderler6 62.186.430 34.858.428Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19.711Diğer Dönen Varlıklar3.240.845 273.905ARA TOPLAM825.464.020 432.004.565TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR825.464.020 432.004.565DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar4 950.000 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 750.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 200.000Diğer Alacaklar0 5.817.971İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.713.623İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar104.348Maddi Duran Varlıklar7 279.218.402 215.639.230Kullanım Hakkı Varlıkları8 6.817.651 8.035.895Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 1.480.003 791.569Peşin Ödenmiş Giderler6 115.992.477 28.203.442Ertelenmiş Vergi Varlığı14.093.338 16.311.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR418.551.871 274.800.052TOPLAM VARLIKLAR1.244.015.891 706.804.617KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar145.196.755 113.670.919İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3 145.196.755 113.670.919Banka Kredileri3 144.014.456 112.600.934Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 1.182.299 1.061.693Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar3 8.292Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları46.371.660 27.265.828İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 46.371.660 27.265.828Banka Kredileri3 46.371.660 27.265.828Ticari Borçlar4 226.725.114 148.059.759İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 69.970.476 21.282.522İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 156.754.638 126.777.237Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.403.087 530.613Diğer Borçlar12.465 11.930İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.465 11.930Türev Araçlar482.505Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.137.951 2.161.086Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü842.836 5.206.101Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.024.692 1.662.665ARA TOPLAM435.714.560 299.051.406TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER435.714.560 299.051.406UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar65.887.876 64.090.744İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3 65.887.876 64.090.744Banka Kredileri3 65.325.748 61.463.342Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 562.128 2.627.402Ticari Borçlar4 15.194.717 1.713.201İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 115.580 1.713.201İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 15.079.137Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)410.545Uzun Vadeli Karşılıklar3.602.489 2.413.227TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.095.627 68.217.172TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER520.810.187 367.268.578ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar723.202.708 339.531.710Ödenmiş Sermaye10 240.000.000 105.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)231.900.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)58.237.226 60.022.924Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)58.237.226 60.022.924Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)58.981.584 60.722.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-744.358 -699.938Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.210.427 3.390.646Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları42.298.359 26.599.744Net Dönem Karı veya Zararı138.556.696 144.518.396Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.996 4.329TOPLAM ÖZKAYNAKLAR723.205.704 339.536.039TOPLAM KAYNAKLAR1.244.015.891 706.804.617Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 489.073.819 313.401.799 286.693.148 190.268.308Satışların Maliyeti11 -273.656.207 -211.892.402 -150.398.511 -119.259.057TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)215.417.612 101.509.397 136.294.637 71.009.251BRÜT KAR (ZARAR)215.417.612 101.509.397 136.294.637 71.009.251Genel Yönetim Giderleri-8.728.967 -6.861.401 -3.991.111 -3.779.699Pazarlama Giderleri-63.193.734 -21.711.636 -42.971.380 -10.909.552Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.216.030 -1.072.842 -652.246 -500.489Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler64.340.695 22.624.203 30.475.662 12.199.616Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-40.290.037 -14.748.176 -21.227.220 -8.086.202ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)166.329.539 79.739.545 97.928.342 59.932.925Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler491.865 280.818 313.786 116.867Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-31.061 -391.863 -26.736 -387.147FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)166.790.343 79.628.500 98.215.392 59.662.645Finansman Gelirleri19.522.387 9.694.362 14.501.225 4.551.281Finansman Giderleri-43.105.151 -29.826.246 -25.632.321 -13.713.118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)143.207.579 59.496.616 87.084.296 50.500.808Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.652.216 -12.251.372 5.891.123 -9.921.682Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.160.080 1.407.335 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-492.136 -12.251.372 4.483.788 -9.921.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)138.555.363 47.245.244 92.975.419 40.579.126DÖNEM KARI (ZARARI)138.555.363 47.245.244 92.975.419 40.579.126Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.333 -61.603 -841 46.260Ana Ortaklık Payları138.556.696 47.306.847 92.976.260 40.532.866Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,56990000 44.811,00000000 0,38020000 38.279,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.785.698 -255.656 -1.734.397 12.174Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-59.227 -319.570 4.899 15.218Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.726.471 63.914 -1.739.296 -3.044Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-1.741.278 -1.741.278Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14.807 63.914 1.982 -3.044Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.785.698 -255.656 -1.734.397 12.174TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)136.769.665 46.989.588 91.241.022 40.591.300Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.333 -61.603 -841 46.260Ana Ortaklık Payları136.770.998 47.051.191 91.241.863 40.545.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958382BIST