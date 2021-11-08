***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2021 22:05
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
99.600.000 37.501.539 -274.572 2.724.531 17.999.725 13.684.573 171.235.796 67.029 171.302.825
Transferler
13.684.573 -13.684.573
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-517.978 -517.978 -517.978
Dönem Karı (Zararı)
92.716.277 92.716.277 -79.532 92.636.745
Sermaye Arttırımı
5.400.000 -5.400.000
Kar Payları
666.116 -666.116
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.501.539 0 -792.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.390.647 0 0 0 25.618.182 92.716.277 0 263.434.095 -12.503 263.421.592
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 60.722.862 -699.938 3.390.646 26.599.744 144.518.396 339.531.710 4.329 339.536.039
Transferler
144.518.396 -144.518.396
Dönem Karı (Zararı)
207.149.308 207.149.308 -32.104 207.117.204
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-413.415 -413.415 -413.415
Sermaye Arttırımı
135.000.000 -120.000.000 15.000.000 15.000.000
Kar Payları
8.819.781 -8.819.781
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-42.056.213 231.900.000 189.843.787 189.843.787
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 0 0 0 0 -42.056.213 0 231.900.000 0 0 0 0 60.722.862 0 -1.113.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.210.427 0 0 0 42.298.359 207.149.308 0 751.111.390 -27.775 751.083.615
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.283.696 30.109.355
Dönem Karı (Zararı)
207.117.204 91.903.649
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
207.117.204 91.903.649
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.699.098 50.001.937
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.241.460 9.636.727
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.227.368 2.943.758
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.438.787 13.786.839
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-23.958.869 -2.273.364
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
41.397.656 16.060.203
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.791.483 23.927.077
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-292.464
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-292.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-260.733.904 -109.938.117
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.510.725 -119.303.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-418.080.743 -53.999.495
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-68.514.155 -13.499.635
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
374.544.611 43.678.739
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.827.108 33.185.816
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.917.602 31.967.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-301.155 -451.347
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.064.939 -1.406.767
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-523.711.012 -14.284.469
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-106.853.030 -30.324
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.375.829 773.383
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.332.055 773.383
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-443.192.680 -17.300.892
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-442.288.652 -17.098.530
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-904.028 -202.362
Alınan Faiz
23.958.869 2.273.364
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
640.404.850 21.012.214
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.900.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.900.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
135.000.000 5.400.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-42.056.213
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.056.213
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
356.786.477 33.361.966
Kredilerden Nakit Girişleri
128.228.087
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
228.558.390
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.740.769
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.740.769
Ödenen Faiz
-41.225.414 -15.008.983
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.410.142 36.837.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.410.142 36.837.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.618.497 267.588
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
117.028.639 37.104.688
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
117.028.639 20.618.497
Finansal Yatırımlar
106.803.030
Ticari Alacaklar
417.785.487 197.274.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 47.271.849 45.844.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 370.513.638 151.430.498
Diğer Alacaklar
6.529.255 57.659.261
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.135.468 55.014.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.393.787 2.644.524
Stoklar
5 189.833.867 121.319.712
Peşin Ödenmiş Giderler
6 58.676.556 34.858.428
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
108.374
Diğer Dönen Varlıklar
56.260.958 273.905
ARA TOPLAM
953.026.166 432.004.565
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
953.026.166 432.004.565
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
50.000
Diğer Alacaklar
5.817.971
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.713.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
104.348
Maddi Duran Varlıklar
7 646.723.207 215.639.230
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 6.751.200 8.035.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.567.676 791.569
Peşin Ödenmiş Giderler
279.010.871 28.203.442
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16.376.313 16.311.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
950.479.267 274.800.052
TOPLAM VARLIKLAR
1.903.505.433 706.804.617
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
193.425.361 113.662.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
193.425.361 113.662.627
Banka Kredileri
3 168.875.809 112.600.934
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 24.549.552 1.061.693
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 60.133.619 27.265.828
Diğer Finansal Yükümlülükler
3 8.292
Ticari Borçlar
249.266.309 148.059.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 64.202.071 21.282.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 185.064.238 126.777.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.285.721 530.613
Diğer Borçlar
2.188.028 11.930
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.172.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.712 11.930
Türev Araçlar
482.505 482.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.247.894 2.161.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.206.101
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
42.592.760 1.662.665
ARA TOPLAM
563.622.197 299.051.406
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
563.622.197 299.051.406
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
308.254.988 64.090.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
308.254.988 64.090.744
Banka Kredileri
3 100.557.055 61.463.342
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
207.697.933 2.627.402
Ticari Borçlar
275.051.262 1.713.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.409.406 1.713.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 272.641.856
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
410.545
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.082.826 2.413.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.082.826 2.413.227
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
588.799.621 68.217.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.152.421.818 367.268.578
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
751.111.390 339.531.710
Ödenmiş Sermaye
10 240.000.000 105.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
-42.056.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
231.900.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.609.509 60.022.924
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.609.509 60.022.924
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
60.722.862 60.722.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.113.353 -699.938
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.210.427 3.390.646
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.298.359 26.599.744
Net Dönem Karı veya Zararı
207.149.308 144.518.396
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-27.775 4.329
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
751.083.615 339.536.039
TOPLAM KAYNAKLAR
1.903.505.433 706.804.617
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 731.876.918 491.142.574 242.803.099 177.740.775
Satışların Maliyeti
11 -396.627.415 -313.689.985 -122.971.208 -101.797.583
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
335.249.503 177.452.589 119.831.891 75.943.192
BRÜT KAR (ZARAR)
335.249.503 177.452.589 119.831.891 75.943.192
Genel Yönetim Giderleri
-14.479.497 -8.726.455 -5.750.530 -1.865.054
Pazarlama Giderleri
-96.804.008 -35.532.192 -33.610.274 -13.820.556
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.885.641 -1.476.433 -669.611 -403.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
150.132.814 53.342.946 85.792.119 30.718.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-137.613.406 -43.061.564 -97.323.369 -28.313.388
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
234.599.765 141.998.891 68.270.226 62.259.346
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
590.708 413.522 98.843 132.704
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-391.863 31.061
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
235.190.473 142.020.550 68.400.130 62.392.050
Finansman Gelirleri
26.413.481 12.907.605 6.891.094 3.213.243
Finansman Giderleri
-51.695.267 -39.097.429 -8.590.116 -9.271.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
209.908.687 115.830.726 66.701.108 56.334.110
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.791.483 -23.927.077 1.860.733 -11.675.705
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.858.838 -1.406.767 1.301.242 -1.406.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
67.355 -22.520.310 559.491 -10.268.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
207.117.204 91.903.649 68.561.841 44.658.405
DÖNEM KARI (ZARARI)
207.117.204 91.903.649 68.561.841 44.658.405
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-32.104 -79.532 -30.771 -17.929
Ana Ortaklık Payları
207.149.308 91.983.181 68.592.612 44.676.334
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-413.415 -517.978 1.372.283 -262.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-551.220 -647.473 -491.993 -327.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
137.805 129.495 1.864.276 65.581
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
1.741.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
137.805 129.495 122.998 65.581
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-413.415 -517.978 1.372.283 -262.322
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
206.703.789 91.385.671 69.934.124 44.396.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-32.104 -79.532 -30.771 -17.929
Ana Ortaklık Payları
206.735.893 91.465.203 69.964.895 44.414.012
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976098
BIST