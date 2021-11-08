***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler99.600.000 37.501.539 -274.572 2.724.531 17.999.725 13.684.573 171.235.796 67.029 171.302.825Transferler13.684.573 -13.684.573Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-517.978 -517.978 -517.978Dönem Karı (Zararı)92.716.277 92.716.277 -79.532 92.636.745Sermaye Arttırımı5.400.000 -5.400.000Kar Payları666.116 -666.116Dönem Sonu Bakiyeler105.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.501.539 0 -792.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.390.647 0 0 0 25.618.182 92.716.277 0 263.434.095 -12.503 263.421.592Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 60.722.862 -699.938 3.390.646 26.599.744 144.518.396 339.531.710 4.329 339.536.039Transferler144.518.396 -144.518.396Dönem Karı (Zararı)207.149.308 207.149.308 -32.104 207.117.204Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-413.415 -413.415 -413.415Sermaye Arttırımı135.000.000 -120.000.000 15.000.000 15.000.000Kar Payları8.819.781 -8.819.781Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-42.056.213 231.900.000 189.843.787 189.843.787Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 0 0 0 0 -42.056.213 0 231.900.000 0 0 0 0 60.722.862 0 -1.113.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.210.427 0 0 0 42.298.359 207.149.308 0 751.111.390 -27.775 751.083.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.283.696 30.109.355Dönem Karı (Zararı)207.117.204 91.903.649Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)207.117.204 91.903.649Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.699.098 50.001.937Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.241.460 9.636.727Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.227.368 2.943.758Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.438.787 13.786.839Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-23.958.869 -2.273.364Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler41.397.656 16.060.203Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.791.483 23.927.077Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-292.464Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-292.464İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-260.733.904 -109.938.117Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-220.510.725 -119.303.542Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-418.080.743 -53.999.495Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-68.514.155 -13.499.635Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler374.544.611 43.678.739Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler71.827.108 33.185.816Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.917.602 31.967.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-301.155 -451.347Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.064.939 -1.406.767YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-523.711.012 -14.284.469Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-106.853.030 -30.324Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.375.829 773.383Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.332.055 773.383Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri43.774Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-443.192.680 -17.300.892Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-442.288.652 -17.098.530Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-904.028 -202.362Alınan Faiz23.958.869 2.273.364FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI640.404.850 21.012.214Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri231.900.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri231.900.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri135.000.000 5.400.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-42.056.213İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.056.213Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri356.786.477 33.361.966Kredilerden Nakit Girişleri128.228.087Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri228.558.390Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -2.740.769Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.740.769Ödenen Faiz-41.225.414 -15.008.983YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)96.410.142 36.837.100NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)96.410.142 36.837.100DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.618.497 267.588DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ117.028.639 37.104.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri117.028.639 20.618.497Finansal Yatırımlar106.803.030Ticari Alacaklar417.785.487 197.274.762İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 47.271.849 45.844.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 370.513.638 151.430.498Diğer Alacaklar6.529.255 57.659.261İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.135.468 55.014.737İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.393.787 2.644.524Stoklar5 189.833.867 121.319.712Peşin Ödenmiş Giderler6 58.676.556 34.858.428Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar108.374Diğer Dönen Varlıklar56.260.958 273.905ARA TOPLAM953.026.166 432.004.565TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR953.026.166 432.004.565DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar50.000Diğer Alacaklar5.817.971İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.713.623İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar104.348Maddi Duran Varlıklar7 646.723.207 215.639.230Kullanım Hakkı Varlıkları8 6.751.200 8.035.895Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.567.676 791.569Peşin Ödenmiş Giderler279.010.871 28.203.442Ertelenmiş Vergi Varlığı16.376.313 16.311.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR950.479.267 274.800.052TOPLAM VARLIKLAR1.903.505.433 706.804.617KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar193.425.361 113.662.627İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar193.425.361 113.662.627Banka Kredileri3 168.875.809 112.600.934Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 24.549.552 1.061.693Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 60.133.619 27.265.828Diğer Finansal Yükümlülükler3 8.292Ticari Borçlar249.266.309 148.059.759İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 64.202.071 21.282.522İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 185.064.238 126.777.237Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.285.721 530.613Diğer Borçlar2.188.028 11.930İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.172.316İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.712 11.930Türev Araçlar482.505 482.505Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.247.894 2.161.086Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.206.101Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler42.592.760 1.662.665ARA TOPLAM563.622.197 299.051.406TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER563.622.197 299.051.406UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar308.254.988 64.090.744İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar308.254.988 64.090.744Banka Kredileri3 100.557.055 61.463.342Kiralama İşlemlerinden Borçlar207.697.933 2.627.402Ticari Borçlar275.051.262 1.713.201İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 2.409.406 1.713.201İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 272.641.856Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)410.545Uzun Vadeli Karşılıklar5.082.826 2.413.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.082.826 2.413.227TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER588.799.621 68.217.172TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.152.421.818 367.268.578ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar751.111.390 339.531.710Ödenmiş Sermaye10 240.000.000 105.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları-42.056.213Paylara İlişkin Primler (İskontolar)231.900.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)59.609.509 60.022.924Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)59.609.509 60.022.924Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)60.722.862 60.722.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.113.353 -699.938Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.210.427 3.390.646Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları42.298.359 26.599.744Net Dönem Karı veya Zararı207.149.308 144.518.396Kontrol Gücü Olmayan Paylar-27.775 4.329TOPLAM ÖZKAYNAKLAR751.083.615 339.536.039TOPLAM KAYNAKLAR1.903.505.433 706.804.617Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 731.876.918 491.142.574 242.803.099 177.740.775Satışların Maliyeti11 -396.627.415 -313.689.985 -122.971.208 -101.797.583TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)335.249.503 177.452.589 119.831.891 75.943.192BRÜT KAR (ZARAR)335.249.503 177.452.589 119.831.891 75.943.192Genel Yönetim Giderleri-14.479.497 -8.726.455 -5.750.530 -1.865.054Pazarlama Giderleri-96.804.008 -35.532.192 -33.610.274 -13.820.556Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.885.641 -1.476.433 -669.611 -403.591Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler150.132.814 53.342.946 85.792.119 30.718.743Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-137.613.406 -43.061.564 -97.323.369 -28.313.388ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)234.599.765 141.998.891 68.270.226 62.259.346Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler590.708 413.522 98.843 132.704Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-391.863 31.061FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)235.190.473 142.020.550 68.400.130 62.392.050Finansman Gelirleri26.413.481 12.907.605 6.891.094 3.213.243Finansman Giderleri-51.695.267 -39.097.429 -8.590.116 -9.271.183SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)209.908.687 115.830.726 66.701.108 56.334.110Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.791.483 -23.927.077 1.860.733 -11.675.705Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.858.838 -1.406.767 1.301.242 -1.406.767Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri67.355 -22.520.310 559.491 -10.268.938SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)207.117.204 91.903.649 68.561.841 44.658.405DÖNEM KARI (ZARARI)207.117.204 91.903.649 68.561.841 44.658.405Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-32.104 -79.532 -30.771 -17.929Ana Ortaklık Payları207.149.308 91.983.181 68.592.612 44.676.334Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-413.415 -517.978 1.372.283 -262.322Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-551.220 -647.473 -491.993 -327.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler137.805 129.495 1.864.276 65.581Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi1.741.278Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi137.805 129.495 122.998 65.581Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-413.415 -517.978 1.372.283 -262.322TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)206.703.789 91.385.671 69.934.124 44.396.083Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-32.104 -79.532 -30.771 -17.929Ana Ortaklık Payları206.735.893 91.465.203 69.964.895 44.414.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976098BIST