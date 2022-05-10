***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:48
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 60.722.862 -699.938 3.390.646 26.599.744 144.518.396 339.531.710 4.329 339.536.039
Transferler
144.518.396 -144.518.396 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
45.580.436 45.580.436 -492 45.579.944
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.301 -51.301 0 -51.301
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.722.862 0 -751.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.390.646 0 0 0 171.118.140 45.580.436 0 385.060.845 3.837 385.064.682
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 -50.164.327 231.900.000 60.722.862 -1.049.981 12.210.427 42.298.359 565.611.996 1.101.529.336 -25.890 1.101.503.446
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
565.611.996 -565.611.996 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
245.536.030 245.536.030 0 245.536.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-180.621 -180.621 -180.621
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 0 0 -50.164.327 0 0 0 231.900.000 0 0 0 0 60.722.862 0 -1.230.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.210.427 0 0 0 607.910.355 245.536.030 0 1.346.884.745 -25.890 1.346.858.855
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
348.159.685 -37.860.292
Dönem Karı (Zararı)
245.536.030 45.579.944
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
245.536.030 45.579.944
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.415.082 24.207.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 13.064.273 4.047.393
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.067.571 506.858
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.760.517 9.231.222
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.667.746 -507.288
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24.428.263 9.738.510
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.522.721 10.543.339
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-120.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
62.208.573 -107.572.756
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -287.885.006 -144.053.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
160.742.968 -115.473.790
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -86.625.849 -38.788.982
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 86.052.984 125.702.923
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
189.923.476 65.040.935
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
348.159.685 -37.784.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-75.353
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-367.373.645 -25.134.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
241.878
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,8 21.632
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 220.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-369.041.391 -25.883.753
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -369.041.391 -25.274.911
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -608.842
Alınan Faiz
1.667.746 507.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
259.040.515 70.464.034
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 1.040.740.493 78.424.242
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-773.070.018 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-482.505
Ödenen Faiz
3 -8.364.127 -6.307.294
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-265.833 -1.170.409
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
239.826.555 7.469.155
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
239.826.555 7.469.155
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
191.687.489 20.618.497
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
431.514.044 28.087.652
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
431.514.044 191.687.489
Finansal Yatırımlar
79.948.698 119.178.064
Ticari Alacaklar
699.350.971 557.165.260
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 200.486.388 42.774.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 498.864.583 514.391.052
Diğer Alacaklar
190.201.003 26.411.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
190.201.003 26.411.897
Stoklar
5 353.296.762 266.670.913
Peşin Ödenmiş Giderler
6 222.673.575 202.078.357
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.194.703
Diğer Dönen Varlıklar
15.801.275 12.818.277
ARA TOPLAM
1.992.786.328 1.380.204.960
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.992.786.328 1.380.204.960
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
50.000 50.000
Maddi Duran Varlıklar
7 1.316.174.988 959.642.085
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 5.465.338 5.933.417
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.929.669 2.017.375
Peşin Ödenmiş Giderler
6 123.317.761 247.291.263
Ertelenmiş Vergi Varlığı
258.283.587 261.986.929
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.705.221.343 1.476.921.069
TOPLAM VARLIKLAR
3.698.007.671 2.857.126.029
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.007.798 327.891.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.007.798 327.891.466
Banka Kredileri
3 147.547.304 322.696.805
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 5.460.494 5.194.661
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
294.423.061 67.508.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
294.423.061 67.508.395
Banka Kredileri
3 294.423.061 67.508.395
Ticari Borçlar
620.873.639 534.820.655
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 89.448.524 65.093.700
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 531.425.115 469.726.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.521.085 2.502.966
Diğer Borçlar
3.901 560.287
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.901 560.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
106.991.727 36.159.012
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.132.101 1.004.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.049.401 921.841
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
82.700 82.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.285.544 1.021.220
ARA TOPLAM
1.182.238.856 971.468.542
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.182.238.856 971.468.542
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
837.132.946 471.160.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
837.132.946 471.160.523
Banka Kredileri
3 480.121.183 149.769.072
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 357.011.763 321.391.451
Ticari Borçlar
326.080.646 307.990.835
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 115.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3 326.080.646 307.875.255
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
164.218 410.544
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.532.150 4.592.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.532.150 4.592.139
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.168.909.960 784.154.041
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.351.148.816 1.755.622.583
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.346.884.745 1.101.529.336
Ödenmiş Sermaye
10 240.000.000 240.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
-50.164.327 -50.164.327
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
231.900.000 231.900.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.492.260 59.672.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.492.260 59.672.881
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
60.722.862 60.722.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.230.602 -1.049.981
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.210.427 12.210.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
607.910.355 42.298.359
Net Dönem Karı veya Zararı
245.536.030 565.611.996
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-25.890 -25.890
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.346.858.855 1.101.503.446
TOPLAM KAYNAKLAR
3.698.007.671 2.857.126.029
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 650.255.554 202.380.671
Satışların Maliyeti
11 -322.305.528 -123.257.696
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
327.950.026 79.122.975
BRÜT KAR (ZARAR)
327.950.026 79.122.975
Genel Yönetim Giderleri
-15.774.053 -4.737.856
Pazarlama Giderleri
-62.005.435 -20.222.354
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.113.327 -563.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
131.859.990 33.865.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-39.728.367 -19.062.817
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
341.188.834 68.401.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
178.079
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.325
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
341.188.834 68.574.951
Finansman Gelirleri
1.667.746 5.021.162
Finansman Giderleri
-93.797.829 -17.472.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
249.058.751 56.123.283
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.522.721 -10.543.339
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.567.415
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.522.721 -4.975.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
245.536.030 45.579.944
DÖNEM KARI (ZARARI)
245.536.030 45.579.944
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -492
Ana Ortaklık Payları
245.536.030 45.580.436
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse başına kazanç 1,02000000 43.361,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-180.621 -51.301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.775 -64.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45.154 12.825
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
45.154 12.825
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-180.621 -51.301
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
245.355.409 45.528.643
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -492
Ana Ortaklık Payları
245.355.409 45.529.135
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028711
BIST