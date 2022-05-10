***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 60.722.862 -699.938 3.390.646 26.599.744 144.518.396 339.531.710 4.329 339.536.039Transferler144.518.396 -144.518.396 0 0 0Dönem Karı (Zararı)45.580.436 45.580.436 -492 45.579.944Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-51.301 -51.301 0 -51.301Dönem Sonu Bakiyeler105.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.722.862 0 -751.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.390.646 0 0 0 171.118.140 45.580.436 0 385.060.845 3.837 385.064.682Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 -50.164.327 231.900.000 60.722.862 -1.049.981 12.210.427 42.298.359 565.611.996 1.101.529.336 -25.890 1.101.503.446Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler565.611.996 -565.611.996 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)245.536.030 245.536.030 0 245.536.030Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-180.621 -180.621 -180.621Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 0 0 -50.164.327 0 0 0 231.900.000 0 0 0 0 60.722.862 0 -1.230.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.210.427 0 0 0 607.910.355 245.536.030 0 1.346.884.745 -25.890 1.346.858.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI348.159.685 -37.860.292Dönem Karı (Zararı)245.536.030 45.579.944Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)245.536.030 45.579.944Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler40.415.082 24.207.873Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 13.064.273 4.047.393Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.067.571 506.858Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.760.517 9.231.222Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.667.746 -507.288Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24.428.263 9.738.510Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.522.721 10.543.339Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-120.939İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler62.208.573 -107.572.756Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -287.885.006 -144.053.842Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler160.742.968 -115.473.790Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -86.625.849 -38.788.982Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 86.052.984 125.702.923Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler189.923.476 65.040.935Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları348.159.685 -37.784.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-75.353YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-367.373.645 -25.134.587Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri241.878Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,8 21.632Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 220.246Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-369.041.391 -25.883.753Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -369.041.391 -25.274.911Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -608.842Alınan Faiz1.667.746 507.288FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI259.040.515 70.464.034Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3 1.040.740.493 78.424.242Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-773.070.018 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-482.505Ödenen Faiz3 -8.364.127 -6.307.294Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-265.833 -1.170.409YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)239.826.555 7.469.155NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)239.826.555 7.469.155DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ191.687.489 20.618.497DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ431.514.044 28.087.652Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri431.514.044 191.687.489Finansal Yatırımlar79.948.698 119.178.064Ticari Alacaklar699.350.971 557.165.260İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar12 200.486.388 42.774.208İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 498.864.583 514.391.052Diğer Alacaklar190.201.003 26.411.897İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar190.201.003 26.411.897Stoklar5 353.296.762 266.670.913Peşin Ödenmiş Giderler6 222.673.575 202.078.357Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.194.703Diğer Dönen Varlıklar15.801.275 12.818.277ARA TOPLAM1.992.786.328 1.380.204.960TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.992.786.328 1.380.204.960DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar50.000 50.000Maddi Duran Varlıklar7 1.316.174.988 959.642.085Kullanım Hakkı Varlıkları8 5.465.338 5.933.417Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.929.669 2.017.375Peşin Ödenmiş Giderler6 123.317.761 247.291.263Ertelenmiş Vergi Varlığı258.283.587 261.986.929TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.705.221.343 1.476.921.069TOPLAM VARLIKLAR3.698.007.671 2.857.126.029KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar153.007.798 327.891.466İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar153.007.798 327.891.466Banka Kredileri3 147.547.304 322.696.805Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 5.460.494 5.194.661Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları294.423.061 67.508.395İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları294.423.061 67.508.395Banka Kredileri3 294.423.061 67.508.395Ticari Borçlar620.873.639 534.820.655İlişkili Taraflara Ticari Borçlar12 89.448.524 65.093.700İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 531.425.115 469.726.955Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.521.085 2.502.966Diğer Borçlar3.901 560.287İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.901 560.287Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)106.991.727 36.159.012Kısa Vadeli Karşılıklar1.132.101 1.004.541Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.049.401 921.841Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar82.700 82.700Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.285.544 1.021.220ARA TOPLAM1.182.238.856 971.468.542TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.182.238.856 971.468.542UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar837.132.946 471.160.523İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar837.132.946 471.160.523Banka Kredileri3 480.121.183 149.769.072Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 357.011.763 321.391.451Ticari Borçlar326.080.646 307.990.835İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 115.580İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3 326.080.646 307.875.255Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)164.218 410.544Uzun Vadeli Karşılıklar5.532.150 4.592.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.532.150 4.592.139TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.168.909.960 784.154.041TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.351.148.816 1.755.622.583ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.346.884.745 1.101.529.336Ödenmiş Sermaye10 240.000.000 240.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları-50.164.327 -50.164.327Paylara İlişkin Primler (İskontolar)231.900.000 231.900.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)59.492.260 59.672.881Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)59.492.260 59.672.881Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)60.722.862 60.722.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.230.602 -1.049.981Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.210.427 12.210.427Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları607.910.355 42.298.359Net Dönem Karı veya Zararı245.536.030 565.611.996Kontrol Gücü Olmayan Paylar-25.890 -25.890TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.346.858.855 1.101.503.446TOPLAM KAYNAKLAR3.698.007.671 2.857.126.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 650.255.554 202.380.671Satışların Maliyeti11 -322.305.528 -123.257.696TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)327.950.026 79.122.975BRÜT KAR (ZARAR)327.950.026 79.122.975Genel Yönetim Giderleri-15.774.053 -4.737.856Pazarlama Giderleri-62.005.435 -20.222.354Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.113.327 -563.784Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler131.859.990 33.865.033Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-39.728.367 -19.062.817ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)341.188.834 68.401.197Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler178.079Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.325FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)341.188.834 68.574.951Finansman Gelirleri1.667.746 5.021.162Finansman Giderleri-93.797.829 -17.472.830SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)249.058.751 56.123.283Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.522.721 -10.543.339Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.567.415Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.522.721 -4.975.924SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)245.536.030 45.579.944DÖNEM KARI (ZARARI)245.536.030 45.579.944Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -492Ana Ortaklık Payları245.536.030 45.580.436Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç 1,02000000 43.361,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-180.621 -51.301Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-225.775 -64.126Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler45.154 12.825Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi45.154 12.825Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-180.621 -51.301TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)245.355.409 45.528.643Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -492Ana Ortaklık Payları245.355.409 45.529.135http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028711BIST