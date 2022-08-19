***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Var 105.000.000 60.722.862 -699.938 3.390.646 26.599.744 144.518.396 339.531.710 4.329 339.536.039Transferler8.819.781 135.698.615 -144.518.396 0 0Dönem Karı (Zararı)138.556.696 138.556.696 -1.333 138.555.363Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.741.278 -44.420 -1.785.698 -1.785.698Sermaye Arttırımı135.000.000 -120.000.000 15.000.000 15.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)231.900.000 231.900.000 231.900.000Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 231.900.000 58.981.584 -744.358 12.210.427 42.298.359 138.556.696 723.202.708 2.996 723.205.704Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 -50.164.327 231.900.000 60.722.862 -1.049.981 12.210.427 42.298.359 565.611.996 1.101.529.336 -25.890 1.101.503.446Transferler565.611.996 -565.611.996 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)584.371.260 584.371.260 584.371.260Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.396.146 -1.396.146 -1.396.146Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 -50.164.327 231.900.000 60.722.862 -2.446.127 12.210.427 607.910.355 584.371.260 1.684.504.450 -25.890 1.684.478.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-287.486.524 -86.402.223Dönem Karı (Zararı)584.371.260 138.555.363Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)584.371.260 138.555.363Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler97.542.430 30.986.013Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 37.628.480 8.902.349Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler123.572Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.515.866 1.130.035Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler51.407.509 16.221.010Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-15.492.269 -3.361.739Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler66.899.778 19.582.749Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.990.575 4.652.216Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-43.169Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-43.169İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-969.168.841 -259.098.994Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -1.307.654.272 -247.871.577Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-191.434.737 -67.597.474Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -357.105.179 -35.225.142Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 559.374.990 92.146.871Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler327.650.357 -551.672Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-287.255.151 -89.557.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-231.373Vergi İadeleri (Ödemeleri)3.155.395YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-472.081.291 -103.660.222Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-35.113.419Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri173.241Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,8 173.241Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-487.573.560 -72.081.783Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -487.573.560 -71.338.756Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -743.027Alınan Faiz15.492.269 3.361.739FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI805.576.140 284.919.004Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri231.900.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri231.900.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.616.737.518 54.373.468Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-764.262.660Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-769.266 -1.944.668Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-482.505Ödenen Faiz-46.129.452 -13.927.291YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.008.325 94.856.559NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.008.325 94.856.559DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ191.687.489 20.618.497DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ237.695.814 115.475.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri237.695.814 191.687.489Finansal Yatırımlar409.238.064 119.178.064Ticari Alacaklar1.593.253.534 557.165.260İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar12 579.783.054 42.774.208İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.013.470.480 514.391.052Diğer Alacaklar286.989.599 26.411.897İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar281.531.124 26.411.897İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.458.475Stoklar5 623.776.092 266.670.913Peşin Ödenmiş Giderler6 210.674.790 202.078.357Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.194.703Diğer Dönen Varlıklar17.477.525 12.818.277ARA TOPLAM3.379.105.418 1.380.204.960TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.379.105.418 1.380.204.960DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar50.000 50.000Maddi Duran Varlıklar7 1.401.345.539 959.642.085Kullanım Hakkı Varlıkları8 14.401.663 5.933.417Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 1.934.989 2.017.375Peşin Ödenmiş Giderler6 142.261.569 247.291.263Ertelenmiş Vergi Varlığı259.543.818 261.986.929TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.819.537.578 1.476.921.069TOPLAM VARLIKLAR5.198.642.996 2.857.126.029KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar640.381.010 327.891.466İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar640.381.010 327.891.466Banka Kredileri3 619.430.146 322.696.805Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 20.950.864 5.194.661Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 92.288.117 67.508.395İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları92.288.117 67.508.395Banka Kredileri3 92.288.117 67.508.395Ticari Borçlar1.094.339.879 534.820.655İlişkili Taraflara Ticari Borçlar12 187.059.458 65.093.700İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 907.280.421 469.726.955Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.841.038 2.502.966Diğer Borçlar20.110 560.287İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar20.110 560.287Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)281.775.652 36.159.012Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.198.427Kısa Vadeli Karşılıklar2.434.193 82.700Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.413.993Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20.200 82.700Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.147.145 1.021.220ARA TOPLAM2.130.425.571 970.546.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.130.425.571 970.546.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.079.125.129 471.160.523İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.079.125.129 471.160.523Banka Kredileri3 701.501.194 149.769.072Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 377.623.935 321.391.451Ticari Borçlar296.771.165 307.990.835İlişkili Taraflara Ticari Borçlar115.580İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar296.771.165 307.875.255Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)164.218 410.544İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)164.218 410.544Uzun Vadeli Karşılıklar7.678.353 5.513.980Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.678.353 5.513.980TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.383.738.865 785.075.882TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.514.164.436 1.755.622.583ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.684.504.450 1.101.529.336Ödenmiş Sermaye10 240.000.000 240.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları-50.164.327 -50.164.327Paylara İlişkin Primler (İskontolar)231.900.000 231.900.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)58.276.735 59.672.881Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)58.276.735 59.672.881Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)60.722.862 60.722.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.446.127 -1.049.981Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.210.427 12.210.427Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları607.910.355 42.298.359Net Dönem Karı veya Zararı584.371.260 565.611.996Kontrol Gücü Olmayan Paylar-25.890 -25.890TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.684.478.560 1.101.503.446TOPLAM KAYNAKLAR5.198.642.996 2.857.126.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.793.961.815 489.073.819 1.143.706.261 286.693.148Satışların Maliyeti11 -895.602.953 -273.656.207 -573.297.425 -150.398.511TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)898.358.862 215.417.612 570.408.836 136.294.637BRÜT KAR (ZARAR)898.358.862 215.417.612 570.408.836 136.294.637Genel Yönetim Giderleri-43.626.688 -8.728.967 -27.852.635 -3.991.111Pazarlama Giderleri-172.237.038 -63.193.734 -110.231.603 -652.246Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.768.471 -1.216.030 -1.655.144 -42.971.380Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler705.358.459 64.340.695 573.498.469 30.475.662Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-557.090.477 -40.290.037 -517.362.110 -21.227.220ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)827.994.647 166.329.539 486.805.813 97.928.342Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler85.720.508 491.865 85.720.508 313.786Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-31.061 -26.736FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)913.715.155 166.790.343 572.526.321 98.215.392Finansman Gelirleri15.492.269 19.522.387 13.824.523 14.501.225Finansman Giderleri-340.845.589 -43.105.151 -247.047.760 -25.632.321SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)588.361.835 143.207.579 339.303.084 87.084.296Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.990.575 -4.652.216 -467.854 5.891.123Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.198.427 -4.160.080 -1.198.427 1.407.335Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.792.148 -492.136 730.573 4.483.788SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)584.371.260 138.555.363 338.835.230 92.975.419DÖNEM KARI (ZARARI)584.371.260 138.555.363 338.835.230 92.975.419Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -1.333 0 -841Ana Ortaklık Payları584.371.260 138.556.696 338.835.230 92.976.260Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 2,43000000 0,57000000 1,41000000 0,38000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.396.146 -1.785.698 -1.215.525 -1.734.397Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.745.183 -59.227 -1.519.408 4.899Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler349.037 -1.726.471 303.883 -1.739.296Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi349.037 -1.726.471 303.883 -1.739.296Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.396.146 -1.785.698 -1.215.525 -1.734.397TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)582.975.114 136.769.665 337.619.705 91.241.022Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -1.333 0 -841Ana Ortaklık Payları582.975.114 136.770.998 337.619.705 91.241.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057269BIST