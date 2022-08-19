***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:38
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Var 105.000.000 60.722.862 -699.938 3.390.646 26.599.744 144.518.396 339.531.710 4.329 339.536.039
Transferler
8.819.781 135.698.615 -144.518.396 0 0
Dönem Karı (Zararı)
138.556.696 138.556.696 -1.333 138.555.363
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.741.278 -44.420 -1.785.698 -1.785.698
Sermaye Arttırımı
135.000.000 -120.000.000 15.000.000 15.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
231.900.000 231.900.000 231.900.000
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 231.900.000 58.981.584 -744.358 12.210.427 42.298.359 138.556.696 723.202.708 2.996 723.205.704
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 -50.164.327 231.900.000 60.722.862 -1.049.981 12.210.427 42.298.359 565.611.996 1.101.529.336 -25.890 1.101.503.446
Transferler
565.611.996 -565.611.996 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
584.371.260 584.371.260 584.371.260
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.396.146 -1.396.146 -1.396.146
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 -50.164.327 231.900.000 60.722.862 -2.446.127 12.210.427 607.910.355 584.371.260 1.684.504.450 -25.890 1.684.478.560
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-287.486.524 -86.402.223
Dönem Karı (Zararı)
584.371.260 138.555.363
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
584.371.260 138.555.363
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
97.542.430 30.986.013
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 37.628.480 8.902.349
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
123.572
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.515.866 1.130.035
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.407.509 16.221.010
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.492.269 -3.361.739
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
66.899.778 19.582.749
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.990.575 4.652.216
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.169
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-43.169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-969.168.841 -259.098.994
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.307.654.272 -247.871.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-191.434.737 -67.597.474
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -357.105.179 -35.225.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 559.374.990 92.146.871
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
327.650.357 -551.672
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-287.255.151 -89.557.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-231.373
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.155.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-472.081.291 -103.660.222
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-35.113.419
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.241
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,8 173.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-487.573.560 -72.081.783
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -487.573.560 -71.338.756
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -743.027
Alınan Faiz
15.492.269 3.361.739
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
805.576.140 284.919.004
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.900.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.900.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.616.737.518 54.373.468
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-764.262.660
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-769.266 -1.944.668
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-482.505
Ödenen Faiz
-46.129.452 -13.927.291
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.008.325 94.856.559
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.008.325 94.856.559
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
191.687.489 20.618.497
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
237.695.814 115.475.056
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
237.695.814 191.687.489
Finansal Yatırımlar
409.238.064 119.178.064
Ticari Alacaklar
1.593.253.534 557.165.260
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 579.783.054 42.774.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.013.470.480 514.391.052
Diğer Alacaklar
286.989.599 26.411.897
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
281.531.124 26.411.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.458.475
Stoklar
5 623.776.092 266.670.913
Peşin Ödenmiş Giderler
6 210.674.790 202.078.357
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.194.703
Diğer Dönen Varlıklar
17.477.525 12.818.277
ARA TOPLAM
3.379.105.418 1.380.204.960
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.379.105.418 1.380.204.960
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
50.000 50.000
Maddi Duran Varlıklar
7 1.401.345.539 959.642.085
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 14.401.663 5.933.417
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 1.934.989 2.017.375
Peşin Ödenmiş Giderler
6 142.261.569 247.291.263
Ertelenmiş Vergi Varlığı
259.543.818 261.986.929
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.819.537.578 1.476.921.069
TOPLAM VARLIKLAR
5.198.642.996 2.857.126.029
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
640.381.010 327.891.466
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
640.381.010 327.891.466
Banka Kredileri
3 619.430.146 322.696.805
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 20.950.864 5.194.661
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 92.288.117 67.508.395
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
92.288.117 67.508.395
Banka Kredileri
3 92.288.117 67.508.395
Ticari Borçlar
1.094.339.879 534.820.655
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 187.059.458 65.093.700
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 907.280.421 469.726.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.841.038 2.502.966
Diğer Borçlar
20.110 560.287
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.110 560.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
281.775.652 36.159.012
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.198.427
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.434.193 82.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.413.993
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20.200 82.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.147.145 1.021.220
ARA TOPLAM
2.130.425.571 970.546.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.130.425.571 970.546.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.079.125.129 471.160.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.079.125.129 471.160.523
Banka Kredileri
3 701.501.194 149.769.072
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 377.623.935 321.391.451
Ticari Borçlar
296.771.165 307.990.835
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
115.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
296.771.165 307.875.255
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
164.218 410.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
164.218 410.544
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.678.353 5.513.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.678.353 5.513.980
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.383.738.865 785.075.882
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.514.164.436 1.755.622.583
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.684.504.450 1.101.529.336
Ödenmiş Sermaye
10 240.000.000 240.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
-50.164.327 -50.164.327
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
231.900.000 231.900.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.276.735 59.672.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.276.735 59.672.881
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
60.722.862 60.722.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.446.127 -1.049.981
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.210.427 12.210.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
607.910.355 42.298.359
Net Dönem Karı veya Zararı
584.371.260 565.611.996
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-25.890 -25.890
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.684.478.560 1.101.503.446
TOPLAM KAYNAKLAR
5.198.642.996 2.857.126.029
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 1.793.961.815 489.073.819 1.143.706.261 286.693.148
Satışların Maliyeti
11 -895.602.953 -273.656.207 -573.297.425 -150.398.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
898.358.862 215.417.612 570.408.836 136.294.637
BRÜT KAR (ZARAR)
898.358.862 215.417.612 570.408.836 136.294.637
Genel Yönetim Giderleri
-43.626.688 -8.728.967 -27.852.635 -3.991.111
Pazarlama Giderleri
-172.237.038 -63.193.734 -110.231.603 -652.246
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.768.471 -1.216.030 -1.655.144 -42.971.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
705.358.459 64.340.695 573.498.469 30.475.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-557.090.477 -40.290.037 -517.362.110 -21.227.220
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
827.994.647 166.329.539 486.805.813 97.928.342
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
85.720.508 491.865 85.720.508 313.786
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-31.061 -26.736
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
913.715.155 166.790.343 572.526.321 98.215.392
Finansman Gelirleri
15.492.269 19.522.387 13.824.523 14.501.225
Finansman Giderleri
-340.845.589 -43.105.151 -247.047.760 -25.632.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
588.361.835 143.207.579 339.303.084 87.084.296
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.990.575 -4.652.216 -467.854 5.891.123
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.198.427 -4.160.080 -1.198.427 1.407.335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.792.148 -492.136 730.573 4.483.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
584.371.260 138.555.363 338.835.230 92.975.419
DÖNEM KARI (ZARARI)
584.371.260 138.555.363 338.835.230 92.975.419
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.333 0 -841
Ana Ortaklık Payları
584.371.260 138.556.696 338.835.230 92.976.260
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 2,43000000 0,57000000 1,41000000 0,38000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.396.146 -1.785.698 -1.215.525 -1.734.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.745.183 -59.227 -1.519.408 4.899
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
349.037 -1.726.471 303.883 -1.739.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
349.037 -1.726.471 303.883 -1.739.296
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.396.146 -1.785.698 -1.215.525 -1.734.397
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
582.975.114 136.769.665 337.619.705 91.241.022
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.333 0 -841
Ana Ortaklık Payları
582.975.114 136.770.998 337.619.705 91.241.863
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057269
BIST