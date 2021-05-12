***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
12.05.2021 13:23
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Hasılat altında yer alan yurt içi ve yurt dışı satış tutarlarındaki geçişme
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin Net Satış Tutarı ve Net Dönem Karına Etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar
01.01.2021- 31.03.2021 faaliyet dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda "Hasılat" altındaki yurt içi satışlar ve yurt dışı satışlar tutarları 1 Ocak-31 Mart 2021 dönemi için düzeltilip tekrar yayınlanmıştır. 1 Ocak-31 Mart 2020 dönemine ait tutarlarda bir değişiklik yapılmamıştır.
Söz konusu düzeltmenin 10.05.2021 tarihinde kamuya açıklanan Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu'nda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda Net Satış Tutarı ve Net Dönem Kar tutarı değişmemektedir.
Düzeltme Öncesi
1 Ocak - 31 Mart 2021
Yurtiçi Satışlar 71.750.157
Yurt dışı satışlar 131.835.953
Toplam
203.586.110
Düzeltme Sonrası
1 Ocak - 31 Mart 2021
Yurtiçi satışlar 105.250.095
Yurt dışı satışlar 98.336.015
Toplam
203.586.110
Saygılarımızla.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936380
BIST