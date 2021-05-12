***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniHasılat altında yer alan yurt içi ve yurt dışı satış tutarlarındaki geçişmeDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiSöz konusu değişikliğin Net Satış Tutarı ve Net Dönem Karına Etkisi bulunmamaktadır.Açıklamalar01.01.2021- 31.03.2021 faaliyet dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda "Hasılat" altındaki yurt içi satışlar ve yurt dışı satışlar tutarları 1 Ocak-31 Mart 2021 dönemi için düzeltilip tekrar yayınlanmıştır. 1 Ocak-31 Mart 2020 dönemine ait tutarlarda bir değişiklik yapılmamıştır.Söz konusu düzeltmenin 10.05.2021 tarihinde kamuya açıklanan Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu'nda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda Net Satış Tutarı ve Net Dönem Kar tutarı değişmemektedir.Düzeltme Öncesi1 Ocak - 31 Mart 2021Yurtiçi Satışlar 71.750.157Yurt dışı satışlar 131.835.953Toplam203.586.110Düzeltme Sonrası1 Ocak - 31 Mart 2021Yurtiçi satışlar 105.250.095Yurt dışı satışlar 98.336.015Toplam203.586.110Saygılarımızla.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936380BIST