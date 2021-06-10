***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 07.05.2021Genel Kurul Tarihi 10.06.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2021Ülke TürkiyeŞehir AYDINİlçe KUŞADASIAdres Ladonia Hotels Adakule Bayraklıdede Mah. Gazibeğendi Cad. No:17 Kuşadası/AydınGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması4 - 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi9 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 QUA 2020 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi.2) 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu, müzakere edildi ve onaylandı,3) 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okundu, müzakere edildi ve onaylandı,4) 2020 Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloların okundu, müzakere edildi ve onaylandı,5) Yönetim Kurulu 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edildi.6) Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karından 120.000.000 TL'nin bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılmasına ilişkin kararı, müzakere edildi ve onaylandı,7) 2021 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylandı,8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süreleri belirlendi ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği ve miktarları kararlaştırıldı,9) Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin ‘Şirket Bağış ve Yardım Politikası' kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve onaylandı, 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınır belirlendi, 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi müzakere edildi ve onaylandı, 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.12) Dilek, temenniler ve kapanış.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 Genel Kurul Tutanak_KVK Kapsamında.pdf - TutanakEK: 2 2020 Genel Kurul Hazirun Listesi_KVK Kapsamında.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941844BIST