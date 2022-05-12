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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.05.2022 15:06
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 14.04.2022
Genel Kurul Tarihi 12.05.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe KUŞADASI
Adres Ladonia Hotels Adakule Bayraklıdede Mah. Gazibeğendi Cad. No:17 Kuşadası/Aydın

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
3 - 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık net ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
9 - 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
10 - Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaylanması
11 - Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması
12 - Ücretlendirme Politikası'nın görüşülerek onaylanması
13 - Bilgilendirme Politikası'nın görüşülerek onaylanması
14 - İş Etiği Kodu ve Ahlaki Değerler Prosedürü'nün görüşülerek onaylanması
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2022- 31.12.2022 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
18 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması
19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
20 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Qua 2021 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Qua 2021 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029767


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Tam 6.106 6.264 -28,52  
Yarım 2.951 3.030 -13,80  
Çeyrek 1.480 1.515 -6,90  
Gümüş.Ons 21,10 21,13 -0,46  
Gümüş Gr. 10,50 10,51 -0,12  
B. Petrol 107 107 -0,27  
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