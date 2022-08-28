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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

28.08.2022 21:40
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Değerli QUA Granite Yatırımcıları,
Bugün sosyal medyada yer alan birtakım haberler ile ilgili olarak siz değerli yatırımcılarımızı bilgilendirme ihtiyacı duyuyoruz.
Öncelikle, QUA Granite AŞ., 9 Nisan 2021 tarihinde 854.535 yatırımcı sayısı ile Borsa İstanbul (BİST) tarihindeki en yüksek yatırımcı sayısına ulaşan halka arzı gerçekleştirmiştir. Halka arzdan sağlanan fonlar ile kapasite artışına dönük yeni yatırımların hayata geçirileceği taahhüt edilmiş ve bu yatırımların büyük kısmı tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. Kalan yatırımlar ise 2022 sonuna kadar faaliyete alınacaktır.
Halka arz fiyatı 16,46 TL'den açılarak (şirketin tamamı kar payından %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapması sebebiyle düzeltilmiş halka arz fiyatı 8,23 TL'ye karşılık gelmektedir) 26.08.2022 itibarıyla fiyatı 30,26 TL'ye yükselmiş olup, 1,5 yıllık sürede 3,7 kat değer artışı yaşanmıştır.
Öte yandan, sosyal medyada görseli paylaşılan QUA Hotel ile şirketimiz QUA Granite AŞ.'nin hiçbir bağı yoktur. Bahsi geçen otelin işletme hakkı, 11.05.2015 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ali Ercan'ın %51 oranında hissedarı olduğu başka bir şirket tarafından müteahhit şirket ve arsa sahiplerinden 20 yıllığına kiralanmış olup, 2017 yılında otelin işletmesi başka bir şirkete devredilmiştir. Aynı bölgede faaliyet gösteren ve isim benzerliği bulunan otelin ise gerek şirketimiz gerekse Yönetim Kurulu Başkanımız ile organik veya hukuki hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.  
Sosyal medyada yer alan ifadelerin hiçbiri şirket faaliyetimizle ilgili olmayıp, 23.08.2022 tarihli KAP'ta açıklanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu"nda belirtildiği gibi 2022 yılı hedeflerimiz aşılmıştır.
QUA Granite olarak ana görevimiz, faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde devam ettirmektir. Tarafımıza yönelik söz konusu bu suçlamalara, şirket hisselerine zarar verecek paylaşım ve yorumlara ilişkin olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağımızı belirtir her zaman olduğu gibi, siz değerli yatırımcılarımızın tüm haklarını koruyacağımızın, yasal düzenlemelere uygun bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğimizin altını önemle çizeriz.
Saygılarımızla. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058756


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