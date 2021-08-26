***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
26.08.2021 12:59
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960535
BIST
17:141.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,52
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:148,4009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0298
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4009
En Düşük
8,3461
17:149,9016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0339
|Açılış
|: 9,8500
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|Önceki Kapanış
|: 9,8500
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9,9105
En Düşük
9,8354
17:14482,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,76
|Açılış
|: 482,54
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:12
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|56.195.226
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.359.837
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.782.147
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.686.016
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.120.595
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.581.769
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,40
|22.424.878
|% -9,40
|
|BRLSM
|11,12
|756.006.827
|% -8,25
|
|THYAO
|12,78
|1.408.017.443
|% 2,24
|
|GARAN
|9,47
|972.451.659
|% -0,63
|
|BRLSM
|11,12
|756.006.827
|% -8,25
|
|GESAN
|24,62
|587.581.769
|% -9,95
|
|PETKM
|6,12
|441.288.937
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,15
|419.743.810
|% -5,74
|
|ODAS
|1,47
|236.637.244
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,55
|348.213.440
|% 0,00
|
|THYAO
|12,78
|1.408.017.443
|% 2,24
|
|GARAN
|9,47
|972.451.659
|% -0,63
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3935
|8,3960
|% 0,30
|
|Euro
|9,8923
|9,8997
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,4717
|11,5293
|% -0,09
|
|Frank
|9,0893
|9,1441
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2292
|2,2404
|% 0,22
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-0,33
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,64
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,40
|