***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
31.10.2022 14:20
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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31.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075261
BIST
15:353.939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 60,06
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:3518,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:3518,4705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0661
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
15:35980,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,96
|Açılış
|: 980,76
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:33
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|268.049.976
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|875.556.401
|% 9,97
|
|PETUN
|48,10
|41.852.495
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.330.058
|% 9,96
|
|CEOEM
|13,50
|42.003.420
|% -8,60
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|QNBFL
|83,95
|204.721
|% -5,67
|
|TUREX
|17,06
|35.720.188
|% -5,59
|
|SODSN
|31,10
|422.171
|% -5,41
|
|KONTR
|98,15
|875.556.401
|% 9,97
|
|ODAS
|7,65
|779.203.770
|% -2,42
|
|PGSUS
|316,10
|573.025.369
|% -0,22
|
|ENJSA
|20,58
|545.591.476
|% 2,90
|
|YYLGD
|32,76
|285.194.910
|% 4,66
|
|ODAS
|7,65
|779.203.770
|% -2,42
|
|IHLGM
|0,98
|82.204.576
|% 0,00
|
|ADESE
|1,25
|91.749.441
|% -1,57
|
|MOBTL
|3,17
|119.095.216
|% 0,32
|
|CONSE
|7,90
|255.416.267
|% 2,86
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6148
|18,6212
|% 0,22
|
|Euro
|18,4762
|18,4827
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,4046
|21,5120
|% -0,52
|
|Frank
|18,5389
|18,6505
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,23
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,75
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.673
|7,00
|
|Tam
|6.606
|6.662
|-74,00
|
|Yarım
|3.219
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-1,29
|