***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.08.2022 08:56
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.06.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 04.08.2022 tarih ve 40/1133 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052765
BIST
10:272.772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 21,51
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:2717,9640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0518
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:2718,3390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0977
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3390
En Düşük
18,1988
10:271.026,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.026,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,28
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:26
|SAFKR
|9,71
|15.607.745
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|9.098.742
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|18.589.768
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|1.859.459
|% 9,87
|
|ORMA
|38,88
|208.319
|% 8,66
|
|ASUZU
|267,30
|9.398.535
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|118.159.587
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KRPLS
|6,96
|61.394.837
|% -6,45
|
|KZBGY
|41,98
|4.218.279
|% -5,37
|
|THYAO
|57,95
|987.550.231
|% -0,43
|
|EREGL
|28,20
|467.134.484
|% 2,25
|
|SASA
|51,30
|427.249.404
|% 3,01
|
|SISE
|23,72
|384.591.655
|% 1,37
|
|YKBNK
|5,19
|278.762.279
|% -0,95
|
|SKBNK
|2,38
|220.235.914
|% 7,69
|
|TSKB
|3,25
|202.975.689
|% 2,20
|
|EKGYO
|3,46
|191.166.238
|% -1,14
|
|YKBNK
|5,19
|278.762.279
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,14
|171.201.996
|% 0,49
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9420
|17,9707
|% 0,33
|
|Euro
|18,3170
|18,3322
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,6744
|21,7831
|% 0,54
|
|Frank
|18,6414
|18,7537
|% 0,51
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,24
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,69
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|3,69
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.869
|6.946
|-44,00
|
|Yarım
|3.347
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.697
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,13
|
|B. Petrol
|96,03
|96,03
|1,11
|
Seans Raporu
10:26
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10:40SAFKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 9.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 389 adet işlem
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10:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 76 artarak (% 0.70 ) 2, 977
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10:39
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10:39XU100
Endeks 2, 771 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 7, 681.00 milyon TL de