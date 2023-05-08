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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.05.2023 19:32
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.05.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.05.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (08.05.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148303


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Altın Gr. 1.268 1.268 1,49  
Cumhuriyet 9.231 9.371 19,00  
Tam 9.182 9.416 5,23  
Yarım 4.531 4.616 -13,00  
Çeyrek 2.245 2.294 -14,00  
Gümüş.Ons 25,53 25,57 -0,11  
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