***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı ve İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK'nın onay verdiği ihraç tavanına göre değişikliğe gidilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 03.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.08.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin, 600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.08.2023 tarih ve 46/954 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 QUA Granite İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183803BIST