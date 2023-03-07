***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.03.2023 18:46
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 525.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07 Mart 2023 tarihli toplantısında
Şirketimizin 525.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 15.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
Esas sözleşmenin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözlesmenin 6. Maddesinin Tadil Taslağı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121235
BIST
18:055.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,41
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.377
18:0518,9340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0387
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9577
En Düşük
18,8123
18:0519,9777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1948
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3201
En Düşük
19,9389
18:051.104,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -17,61
|Açılış
|: 1.104,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.102,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9210
|18,9267
|% 0,17
|
|Euro
|19,9721
|19,9775
|% -0,97
|
|Sterlin
|22,3195
|22,4315
|% -1,43
|
|Frank
|20,0142
|20,1348
|% -0,90
|
|Riyal
|5,0260
|5,0512
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-31,82
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-16,98
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.513
|7.596
|-83,00
|
|Yarım
|3.670
|3.717
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.858
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,07
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|-0,56
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-3,27
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Seans Raporu
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