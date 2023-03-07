Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.03.2023 18:46
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 525.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07 Mart 2023 tarihli toplantısında
Şirketimizin 525.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 15.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
Esas sözleşmenin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözlesmenin 6. Maddesinin Tadil Taslağı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121235


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.382
Değişim :  -0,19% |  -10,41
Açılış :  5.439  
Önceki Kapanış :  5.392  
En Yüksek
5.498 En Düşük
5.377
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BLCYT 14,85 93.555.680 % 10,00  
GRNYO 4,40 8.958.192 % 10,00  
SEGYO 2,53 187.583.899 % 10,00  
SOKE 15,62 495.085.254 % 10,00  
MNDRS 8,81 17.650.932 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,9210 18,9267 % 0,17  
Euro 19,9721 19,9775 % -0,97  
Sterlin 22,3195 22,4315 % -1,43  
Frank 20,0142 20,1348 % -0,90  
Riyal 5,0260 5,0512 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 -31,82  
Altın Gr. 1.105 1.105 -16,98  
Cumhuriyet 7.554 7.668 -47,00  
Tam 7.513 7.596 -83,00  
Yarım 3.670 3.717 -40,00  
Çeyrek 1.835 1.858 -21,00  
Gümüş.Ons 20,04 20,07 -0,97  
Gümüş Gr. 12,20 12,22 -0,56  
B. Petrol 82,91 82,91 -3,27  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru