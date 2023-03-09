***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.03.2023 18:21
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 525.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması için 09.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözlesmenin 6. Maddesinin Tadil Taslağı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122377
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,7511
17:5920,0680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0841
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,8313
17:591.113,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 9,04
|Açılış
|: 1.113,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.118,49
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|EKGYO
|8,24
|2.088.306.296
|% 1,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9470
|18,9519
|% 0,06
|
|Euro
|20,0557
|20,0680
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,5192
|22,6321
|% 0,63
|
|Frank
|20,1549
|20,2763
|% 0,56
|
|Riyal
|5,0329
|5,0581
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|14,50
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|8,29
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.547
|7.610
|24,00
|
|Yarım
|3.687
|3.724
|12,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.862
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,28
|0,08
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|0,32
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
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