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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2023 18:21
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 525.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.04.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması için 09.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözlesmenin 6. Maddesinin Tadil Taslağı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122377


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Yarım 3.687 3.724 12,00  
Çeyrek 1.843 1.862 6,00  
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Gümüş Gr. 12,27 12,28 0,08  
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