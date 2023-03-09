***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı için SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 525.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 09.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması için 09.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözlesmenin 6. Maddesinin Tadil Taslağı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122377BIST